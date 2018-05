Naučnici su izrazili iznenađenje zbog brzine kojom se otpornost na antibiotike širi sa životinja na ljude, a novo istraživanje pokazalo je da se, po svemu sudeći, otpornost mikroorganizama na ključni lijek kolistin proširila sa farme svinja u Kini i uticala na ljude i životinjske vrste širom svijeta.

Sve to se odigralo za samo nekoliko godina, prenosi Glas Amerike.



Kolistin je lijek, koji se koristi kao posljednja šansa za spašavanje života ljudi, odnosno kada su svi ostali lijekovi nedjelotvorni.



- Kolistin je bio malo korišten u bolnicama, a onda se pojavila zabrinutost zbog toksičnosti i sporednih efekata. Poslije je većinom korišten kod svinja i kod pilića. Odnedavno, međutim, kako imamo sve manje lijekova, ljudi su postali zainteresovaniji za korištenje kolistina i bio je upotrjebljavan veoma često u posljednjih pet do 10 godina - objašnjava Fransoa Balu, direktor instituta za genetiku sa Univerzitetskog koledža u Londonu.



Čak i taj moćni antibiotik, međutim, gubi svoju moć. Smrtonosni patogeni kao što su ešerihija koli ili salmonela mogu da mutiraju i razviju otpornost na lijekove.

Najnovija studija koju je predvodio doktor Balu ustanovila je brzinu kojom se mutirani gen, koji stvara otpornost na kolistin, pojavio sredinom 2000-ih godina.



- Pojavio se samo jednom i prešao je najverovatnije sa svinja u Kini da bi se proširio veoma brzo po svijetu. Proširio se takođe na različite vrste i pogodio ljude. Sada ga možemo pronaći u većini glavnih patogena sa kojima se suočavamo u bolnicama i nalazi se svuda - navodi se u studiji.



Vodeći zdravstveni zvaničnik u Velikoj Britaniji Sali Dejvis upozorila je nedavno da otpornost na antibiotike može da dovede do “kraja moderne medicine”, prenosi Blic.



- Pomislite na najčešće operacije, carski rez, zamjenu kukova. One bi mogle da budu mnogo rizičnije, kada ne bismo imali djelotvorne antibiotike. Superbakterije ubijaju i ima ih sve više - navodi Dejvis.



Naučnici rade na poboljšanju djelotvornosti postojećih lijekova, kao što je kolistin, kako bi im dali dodatnu moć protiv otpornih patogena.



Dugoročno gledano, istraživači kažu da su potrebne dodatne investicije u razvoj novih lijekova, uz to da se ponovo razmotre načini na koji se antibiotici koriste.



