Voda iz plastičnih čaša i mikrotalasna rerna su samo neke od stvari za koje ljudi pogrešno vjeruju da izazivaju rak, poklazalo je novo istraživanje.

Ilustracija / 24sata.info

U anketi koja je obuhvatila 1 330 Britanaca objavljena u medicinskom časopisu "Juropian džurnal of kenser", većina je tačno navela da pušenje izaziva rak.



Sve više ljudi, međutim, pogrešno shvata faktore rizika.



Pušenje, gojaznost i pretjerano izlaganje ultraljubičastom zračenju su najčešći uzročnici raka koji se mogu otkloniti.



U britanskom Centru za istraživanje raka kažu da je u četiri od 10 slučajeva raka bilo moguće preduprijediti bolest promjenom načina života i da je važno imati prave informacije kako bi se "odvojilo žito od kukolja".



Istraživači sa Londonskog univerzitetskog koledža i Univerziteta u Lidsu su ustanovili da više od 40 odsto ljudi pogrešno vjeruje da su stres i aditivi iz hrane uzročnici raka.



Više od trećine (35 odsto) vjeruje u nedokazane teze da su elektromagnetno zračenje i geneski modifikovana hrana faktori rizika, 19 odsto da mikrotalasne rerne izazivaju rak, a 15 odsto da je voda iz plastičnih boca opasna po zdravlje.



"Zabrinjavajuće"



Većina (88 odsto) je tačno navela da pušenje izaziva rak, 80 odsto je dodalo i pasivno pušenje, a 60 odsto da je pretjerano sunčanje faktor rizilka. Sve je to naučno dokazano.



Istraživanje je pokazalo i da ljudi koji vjeruju u pogrešne teze o raku nisu skloniji riskantnim navikama, ali da je među onima koji su bolje informisani manje pušača, i češće jedu voće i povrće.



"Zabrinjavajuće je što toliko ljudi vjeruje u faktore rizika za koje uopšte nema ubjedljivih dokaza", kaže profesor Semjuel Smit sa Univerziteta u Lidsu.



On ukazuje da se broj ljudi koji vjeruju u nedokazane teze znatno povećao u odnosu na ranija istraživanja, što pripisuje promjenu u načinu na koji se ljudi informišu, što u posljednje vrijeme najviše čine preko interneta i društvenih mreža."



"Od životnog je značaja da ljudima prenesemo ispravne informacije o uzrocima raka, kako bi na osnovu njih donosili odluke, umjesto da se sekiraju bez razloga", rekao je on.



Kler Hajd iz Centra za istraživanje raka kaže: "Nema garancije da nećete dobiti rak, ali ako znate koji su najveći faktori rizika možete da znatno smanjite vjerovatnoću da ćete se razboljeti i nećete traćiti vrijeme i živce na pogrešne stvari".





(NN)