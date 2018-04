Pored salate s vremena na vrijeme, većina nas nema cveklu u svojoj ishrani, ali ovo skromno, često zaboravljeno povrće definitivno bi trebalo da ima svoje mjesto na vašem tanjiru, jer je puno antioksidanasa, ima antiupalna svojstva, poboljšava izdržljivost, smanjuje krvni pritisak i poboljšava protok krvi kroz vaše vene.

Cvekla i sok od cvekle su sjajni izvori folate i mangana, a sadrže i dovoljnu količinu kalijuma takođe, kao i veću količinu nitrata od bilo kog drugog povrća. Nitrati se pretvaraju u azotnu kiselinu kroz seriju reakcija, koja proširuje vaše krvne sudove kako bi poboljšala protok krvi. Ovo povećanje protoka krvi, daje priliku vašem tijelu da putem krvotoka dobije veću količinu kiseonika i drugih nutrijenata.



Skorašne istraživanje pokazalo je da dodavanje soka od cvekle prije umjereno intenzivne šetnje na traci poboljšava funkcionisanje mozga. Unošenje dijetarnih nitrata dovodi do pojačanja efikasnosti kiseonika tokom vježbanja, dok u isto vrijeme poboljšava performanse i povećava izdržljivost. Jedna studija dokazala je da konzumacija 500 ml soka od cvekle prije vožnje bicikla povećava performanse za 3 odsto, a dvije skorašnje studije, pokazale su nam da unošenje 500 ml soka od cvekle tokom šest dana poboljšava izdržljivost za do 25 %.



Istraživanja iz 2015.godine, otkrila su da cvekla može proširiti krvne sudove i smanjiti količinu kiseonika koja je određenim mišićima potrebna kako bi funkcionisali kako treba, smanjujući krvni pritisak, što je dovelo do vježbanja koja traju do 16 % duže nego inače.



Sada, kada smo vas nadamo se ubijedili da cveklu stavite na svoju listu namirnica, vodite računa da je pripremate kako treba – prvo oljuštite spoljni dio i kako biste ih skuvali, obmotajte ih folijom i stavite u rernu na 200 stepeni na sat vremena.



Bilo koju salatu sa cveklom možete začiniti limunovim sokom i maslinovim uljem, a možete je pomiješati sa špinatom i drugim zdravim sastojcima kako biste napravili super smuti.



