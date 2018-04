April i maj su mjeseci medvjeđeg ili divljeg luka srijemuša (Allium ursinum), kojeg zovu i ubicom otrova. Naime, nijedna biljka ne čisti tako dobro sistem za varenje i krv kao srijemuš, zbog čega ga treba jesti što češće.

U proljeće je najdjelotvorniji, predstavlja savršeni čistač krvi, žuči i jetre od toksina koji su se tokom zime nataložili u organizmu.



Srijemuš je 1992. godine proglašen evropskom biljkom godine od strane Asocijacije za zaštitu i istraživanje evropskih medicinskih biljaka.



Naziv medvjeđi luk dobio je kao istinska proljećna poslastica medvjedima koji se bude iz zimskog sna. Medvjeđi luk naraste u visinu od 20 do 40 cm, a u zemlji ima uspravnu i tanku lukovicu bijele ili žućkaste boje. Ako slučajno tokom šetnje po šumi osjetite jak miris bijelog luka, to jedino može biti medvjeđi luk.



Biohemičari tvrde da je čak zdraviji od bijelog luka, a zbog obilja alina koji se pod uticajem kiseonika pretvara u alicin divlji luk podmlađuje krvne sudove i čini ih elastičnim. Srijemuš je bogat i eteričnim uljima, vrijednim mineralnim solima, šećerom, vitaminom C i karotenom...



Njega od davnina smatraju izuzetno ljekovitim, a čuveni njemački travar i sveštenik Johan Kincle je posebno isticao njegovu vrijednost, naglašavajući da bi ljudi bili potpuno zdravi kada bi ga redovno jeli. Mladi listovi puni vitamina predstavljaju savršenu kombinaciju sa zelenom salatom, a mogu da se koriste i kao dodatak supama i sosovima.



Međutim, s branjem listova prestaje se čim biljka počne da cvjeta, ali se zato lukovice skupljaju u ljetnim i jesenjim mjesecima i služe za pravljenje različitih ljekovitih preparata. Kod branja listova srijemuša i vađenja lukovica treba biti oprezan.



Ljekovitost



Budući da raste početkom proljeća, medvjeđi luk je kao stvoren za proljećno čišćenje organizma. Sadrži alicin, eterična ulja, alisulfide i polisaharide. Mladi listovi sadrže 20 do 50 mg vitamina C i karoten. Konzumiranje svježe biljke veže za sebe otrove i masnoće iz krvi, krvnih žila, crijeva i želuca, te ih izbacuje iz tijela.



U obliku tinkture upija masti i pomaže čišćenju organizma od visoke količine LDL holesterola.



Medvjeđi luk je potcijenjeno, ali djelotvorno sredstvo za snižavanje visokog krvnog pritiska. Kura ovog luka odmara jetru od lijekova i na dva do tri mjeseca uravnotežuje krvni pritisak.



Ljekoviti dijelovi biljke su mladi proljećni listovi koji se beru u aprilu i maju te podzemne lukovice koje se skupljaju u ljetnim i jesenjim mjesecima. Možete iskopati cijele biljčice i posaditi ih u svom vrtu, nakon čega ne zahtijevaju nikakvu brigu.



Liječi staračke tegobe



Medvjeđi luk idealan je za starije ljude jer pospješuje rad crijeva, liječi akutne i hronične prolive, ljenost crijeva i tvrdu stolicu. Vino od divljeg luka izuzetno je ljekovito sredstvo za starije osobe s trajnim katarom pluća i s povezanim tegobama disanja.



Čak i teški oblici katara pluća nestaju, a s njim i teškoće pri disanju. Preporučuje se i u slučajevima plućne tuberkuloze i vodene bolesti, od kojih često pate stariji ljudi. Blagotvorno djeluje i na mokraćni sistem. Medvjeđi luk se može koristiti i kao kupka kod ekcema, dermatitisa, hematoma i rana.



Ne preporučuje se trudnicama i dojiljama.



Ljekovita svojstva medvjeđeg luka:



poboljšava pamćenje

pomaže kod katara pluća i drugih respiratornih tegoba

sprečava bolesti krvnih žila

blagotvorno djeluje na želudac i crijeva

tjera parazite

pomaže kod nesanice i vrtoglavice

čisti organizam

poboljšava izgled kože

pomaže kod osteoporoze i artritisa



Budite oprezni kod berbe medvjeđeg luka jer on ima svoje otrovne dvojnike: mrazovac, čemeriku i đurđicu. Oni izgledaju slično, ali im je miris bitno različit.



Mrazovac raste tek u jesen po livadama, a đurđica ima slično stanište, ali i kožnatije listove. Ako niste sigurni posavjetujte se s iskusnom osobom.



Tinktura protiv hipertenzije



Protiv zakrčenja krvnih sudova i visokog krvnog pritiska narodni ljekari preporučuju tinkturu od lukovica srijemuša. Tinktura se sprema tako što se očisti 250 grama lukovica i stavlja jedna po jedna u staklenu bocu, u koju je prethodno usuto tri do četiri prsta rakije komovice jačine 40 stepeni.



Lukovice usput treba da se gnječe drvenom varjačom, a onda se dobijena kaša prebacuje u bocu od tamnog stakla, nalijevajući ostatak rakije do jednog litra.



U flaši treba da ostane dovoljno mjesta za povremeno protresanje i miješanje štapićem. Nakon 14 dana boravka na sobnoj temperaturi proces je završen i tada sadržaj treba procijediti kroz gazu, po mogućnosti čuvati u frižideru u zatvorenoj flaši.



Preporučuje se uzimanje jedne kašičice (10 do 20 kapi) tinkture ujutru i uveče, pomiješane sa pola čaše mlijeka ili jogurta. Ako se uzima mlijeko, ono ne smije biti vruće.



(NN)