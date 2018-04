Surutka je nusproizvod pri proizvodnji sira i jogurta i u njoj ostaju najbolji i najvredniji sastojci mlijeka: vitamini B i E, minerali i mliječni šećeri koji su važni za izgradnju najfinijih veza u mozgu.

Ilustracija / 24sata.info

Za sve njezine prednosti stručnjaci preporučuju pola do litre surutke dnevno, a ako još uvijek ne znate koje su to, doznajte:



1. Pomaže kod mršavljenja - 100 grama surutke ima samo 26 kalorija, ona sadrži pregršt bjelančevina te daje osjećaj sitosti, a siromašna je mastima i kalorijama.



2. Pomaže kod zatvora - Surutka ima diuretska svojstva što drugim riječima znači sljedeće: ona će brzinski potaknuti probavu te riješiti neugodan osjećaj nadutosti i zatvora. No, nemojte pretjerivati s njezinom konzumacijom, jer bi vam mogla izazvati proljev (do litre dnevno).



3. Lijek za jetru - Ovaj skromni napitak sadrži beta-laktoglobulin koji opskrbljuje organizam aminokiselinama zvanima BCAA koje pomažu kod uznapredovalih bolesti jetre te oboljelima od ciroze pomaže da žive duže i kvalitetnije.



4. Izgrađuje mišiće - Surutka, posebno ona u prahu, ne samo da će vam pomoći kod izgradnje mišićne mase, već i kod oporavka mišića nakon fizičkog napora.



5. Regulira povišene masnoće u krvi - Surutka se preporučuje ljudima koji imaju problema s povišenim masnoćama u krvi. Nakon nekoliko sedmica redovne konzumacije to ćete moći i dokazati vlastitim primjerom.



6. Potiče sreću i smanjuje osjećaj umora - Surutka potiče lučenje serotonina, hormona sreće te tako smanjuje osjećaj stresa i hroničnog umora.



(Zdravlje u kući)