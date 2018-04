Vegeterijanski način prehrane može godišnje spasiti milion Amerikanaca, tvrdi se na osnovu rezultata istraživanja provedenog na Harvardu.

Znanstvenici s Harvarda kažu da ljudi podcjenjuju koristi prehrane bazirane na biljkama, piše Telegraph. U poređenju sa onima koji jedu meso, vegetarijanci jedu manje zasićenih masti i imaju niži holesterol, a to su faktori koji vode srčanim i drugim zdravstvenim problemima. Vegetarijanska prehrana sadrži, puno C i E vitamina, dijetalna vlakna, folnu kiselinu, kalij, magnezij i fitohemikalije.



Zbog toga vegetarijanci, općenito, imaju niži ukupni holesterol, niži krvni pritisak, manji indeks tjelesne mase, sve faktore povezane s dugovječnošću koji smanjuju rizik mnogih hroničnih bolesti. Ova je saznanja prezentirao profesor epidemiologije s Harvarda Walter Willett na četvrtoj međunarodnoj konferenciji Unite to Care održanoj u Vatikanu.



Posljednjeg desetljeća, navodi se u istraživanju, sve je više dokaza koji ukazuju na to da je vegetarijanski način prehrane vezan uz manje rizike obolijevanja od hroničnih bolesti. Ovo istraživanje tvrdi da se barem trećina smrtnih slučajeva može izbjeći ako se iz prehrane izbaci meso, što je veća brojka nego što se prije smatralo.



Znanstvenici već dugo pokušavaju identificirati najbolje načine prehrane jer istraživanja pokazuju da se četiri glavna razloga umiranja u zapadnom svijetu mogu izbjeći zdravim načinom života.





