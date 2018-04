Istraživanje "Harvard School of Public Health" pokazalo je da milijardu ljudi u svijetu pati od manjka vitamina D. Ako izbjegavate izlaganje kože suncu, kao i konzumaciju određenih vrsta namirnica i suplemenata, moguće je da ste i vi dio te velike brojke.

Vitamin D čini skupina od sedam vitamina koji se sintetizuju u koži pod uticajem sunca, odnosno u direktnom izlaganju ultraljubičastim zrakama, a može se naći u hrani poput ribljeg ulja, mesa, mlijeka i mliječnim proizvodima, žumanjku i gljivama.



Prosječnoj odrasloj osobi dnevno treba od 5 do 10 mikrograma, što je izuzetno mala količina. No ako ste osoba koja većinu dana provodi u kancelariji ili zatvorenoj prostoriji, a izbjegavate spomenute proteine i suplemente, moguće je da ste jedan od milijardu stanovnika Zemlje koji pate od manjka tog vitamina.



Suptilna, ali stalno prisutna bol u kostima i zglobovima može biti posljedica medicinskih bolesti poput artritisa, osteomalacije ili fibromialgije. No za taj neugodni osjećaj može biti kriv i manjak vitamina D.



Vitamin D ima važnu ulogu u održavanju koncentracije kalcijuma u tijelu, pridonosi jačim kostima i zdravim zubima, ali i osigurava mišićni tonus.



U nastavku pročitajte simptone koje otkrivaju da li imate manjak vitamina D u tijelu.



1. Imate česte prelome kostiju



Tijelo prestaje graditi koštanu masu oko 30 godine života, a manjak vitamina D ubrzaće i pogoršati simptome osteoporoze, koja se obično javlja u trećoj životnoj dobi. Ne čudi stoga što su osobe s manjkom vitamina D sklonije prijelomima kostiju nego one koje imaju odgovarajuće količine u tijelu.



2. Osjećate bol u kostima



Suptilna, ali stalno prisutna bol u kostima i zglobovima može biti posljedica medicinskih bolesti poput artritisa, osteomalacije ili fibromialgije. No za taj neugodni osjećaj može biti kriv i manjak vitamina D. Sumnjate li na ovo drugo, treba provjeriti pravo stanje koje će otkriti jednostavna krvna slika.



3. Loše ste raspoloženi



Klinička depresija u većini slučajeva direktno je povezana i s manjkom vitamina D. Iako nema jasnog dokaza za to, stručnjaci vjeruju da nedostatak vitamina D utiče na lučenje i količinu hormona serotonina, koji određuje raspoloženje kod osoba.



4. Pretjerano se znojite



Pretjerano znojenje ima brojne uzroke, a jedan je od njih i manjak ove važne supstance u ljudskom tijelu. Ako vam se lice "sjaji" od velike količine znoja koji lučite čak i kada vam je tijelo u mirovanju, nalazite se u umjereno ohlađenom okruženju, a tjelesna temperatura nije viša od 37 stepeni Celzijusa, razmislite o testu za otkrivanje manjka vitamina D.



5. Osjećate slabost i umor



Osjećate li se umorno i slabo čak i nakon kvalitetnog osmosatnog sna, možda patite od manjka vitamina D. Za snagu tijela nije zaduženo samo željezo, već i ovaj vitamin koji povećava kontrolu mišića. Dobra vijest? U samo pola godine mišićnu slabost moguće je povratiti uz pomoć suplemenata koji sadrže i vitamin D.

(24sata.info / Zadovoljna)