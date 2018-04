Da biste stali na put virusima i bakterijama, probajte da djelujete preventivno i tako ih unaprijed spriječite da djeluju.

Stručnjaci kažu da je cimet u ovom slučaju odlično rješenje, jer je veoma moćan antimikrobni začin, pa se preporučuje da se dodaje u jela i pića. Njegova tajna je u sposobnosti da zaustavi rast i razmnožavanje bakterija, gljivica, pa čak i kandide.



Studije pokazuju da je u tome često efikasniji od većine lijekova. Istraživanje objavljeno u časopisu International Journal of Food Microbiology otkrilo je da on može da se koristi i kao alternativa aditivima koji sprečavaju kvarenje hrane.



Stručnjaci su nekoliko kapi esencijalnog ulja cimeta sipali u 100 grama supe od mrkve i zaključili da je on spriječio razvoj opasnog patogenog organizma na čak 60 dana.



Kada je ta supa ostavljena u frižideru, bez dodatka cimeta, bakterije su počele da se razmnožavaju.





(24sata.info)