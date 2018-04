Samo jedan udarac u glavu može da poveća rizik od razvoja Parkinsonove bolesti za više od 50 odsto, rezultati su najnovijeg istraživanja.

Arhiv / 24sata.info

U istraživanju koje je obuhvatilo 325.870 ratnih veterana utvrđeno je da oni koji su imali blaži potres mozga ili blažu povredu mozga imaju 56 odsto veću mogućnost razvoja neurodegenerativne bolesti od koje je umro i čuveni bokser Muhamed Ali.



Profesor Kristin Jafe sa Univerziteta Kalifornija u San Francisku rekla je da su prethodna istraživanja ukazivala na snažnu vezu između umjerene do teške povrede mozga i povećanog rizika od Parkinsonove bolesti, ali istraživanja o blažim povredama mozga nisu bila ubjedljiva.



"Mi smo u svom istraživanju pokrili široku populaciju američkih veterana koji su iskusili blagu, umjerenu ili tešku povredu mozga kako bismo utvrdili da li blaga povreda mozga može da ima snažnije posljedice", rekla je ona, piše "Daily mail".



Umjerene do teške povrede mozga definišu se gubitkom svijesti na period od ne više od 30 minuta, vraćanjem svijesti nakon više od 24 časa ili amnezijom dužom od 24 časa.



Blage povrede mozga definišu se kao gubitak svijesti do 30 minuta, vraćanje svijesti do 24 časa ili amnezija do 24 časa.



Oni sa umjerenom ili teškom povredom mozga imali su 83 odsto povećan rizik od Parkinsonove bolesti, a oni sa blagom povredom mozga 56 odsto.

(srna)