Možda izgledaju naivno, ali su ponekad neželjeni efekti "ljubavnih ugriza" prilično loši. Zapravo, "šljive" su najčešća seksualna povreda. One se izazivaju prekomjernim sisanjem ili griženjem mekih dijelova na tijelu, naročito na vratu ili na unutrašnjosti bedra.

Malo ispod površine kože se nalaze male krvne ćelije poznate pod nazivom kapilari, a kada vam neko pravi "šljivu", ti kapilari se rastavljaju, stvarajući ono što izgleda kao modrica. One mogu da traju i po par nedjelja, a mogu da budu i u žuto-braon boji dok potpuno ne izblijede.



6 stvari koje sigurno niste znali o "šljivama"



1. "Šljive" su obične modrice



Iako zahtijevaju mnogo više napora da se naprave (od udaranja nogom u sto) "šljive" su stvarno samo modrice. Oni su izazvane istim pucanjem kapilara koji dolaze zbog udaranja nekog dijela vašeg tijela sa nečim teškim.



"Šljive" nisu ništa komplikovanije od toga.



2. Osobe sa nedostatkom gvožđa su sklone lakom zadobijanju "šljiva"



Zapravo, to ima mnogo smisla, jer oni koji nemaju dovoljno gvožđa u svojoj ishrani lakše zadobijaju modrice.



Crveno meso i tamno zeleno povrće su najbolja rješenja ako ne želite da uvijek budete plavi.



3. "Šljive" mogu da vam prenesu oralni virus herpesa



Ako vaš partner ima oralni herpes, može da vam ga prenese kad vam pravi "šljivu".



Sve dok je njegov virus herpesa aktivan, u kontaktu sa vašom kožom ga može prenijeti za vas.



Naravno, neko ko ima oralni epidemični herpes ne bi trebalo da se bavi seksualnim kontaktom bilo kog tipa. Odnosno ako želi da mu partner ostane zdrav, ali ponekad u vrelini trenutka ljudi zaboravljaju na to da je herpes prenosan.



4. Ne postoji lijek za "šljive"



Iako nema "lijeka za šljive", otkriveno je da što ste zdraviji, to će vam modrice brže proći.



Eventualno možete da probate da potpomognete zarastanje tako što ćete mjesto na kome imate "šljivu" trljati ledom. Morate biti i dobro hidrirani i dobro jesti, jer je i to jako važno za brže zarastanje.



5. "Šljive" ne mogu da ostave ožiljke



Ožiljci izazvani "šljivama" su jako rijetki i imaju veze sa tim koliko je vaša koža zdrava.



"Šljive" u rijetkim situacijama mogu da ostave ožiljak za sobom, ali da bi se to desilo vaše tijelo mora da bude u veoma lošem stanju.



6. "Šljive" mogu da izazovu srčane i moždane udare



Bez šale, 2011. godine žena sa Novog Zelanda je doživjela moždani udar izazvan "šljivom".



Očigledno je da je njen partner bio veoma intenzivan, pa joj je napravio krvni ugrušak na vratu, što je dovelo do, ne samo moždanog udara, već i do paralize lijeve ruke.



Iako su obično bezbijedne, treba obratiti pažnju na intenzitet prilikom pravljenja ovih "ljubavnih ugriza".







