Ljudsko tijelo je otpornije nego što biste pomislili.

Ilustracija / 24sata.info

Primjerice, ako donirate pola litre krvi, vaše tijelo će je vrlo brzo nadomjestiti. Čak i ako ostanete bez većeg komada nekog vitalnog organa i dalje možete preživjeti.



Ljudi mogu prilično normalno živjeti čak i sa samo pola mozga, a postoje organi koje možete kompletno odstraniti a da nemate većih problema nakon toga, prenosi Index.



Slezena



Najčešće ju se uklanja nakon neke ozljede jer je zbog svog položaja u tijelu prilično izložen. Obložena je kapsulom tkiva koja se lako podere nakon čega dolazi do krvarenja. Ako se ta ozljeda ne liječi posljedica može biti smrt.



Slezena služi za pohranjivanje i recikliranje crvenih krvnih zrnaca, a bez nje možete preživjeti jer jetra igra prilično veliku ulogu u recikliranju crvenih krvnih zrnaca.



Želudac



Ponekad ga se odstrani operacijom zbog raka ili traume, a u tom slučaju kirurzi jednjak spajaju direktno na crijeva. Nakon oporavka ljudi mogu normalno jesti.



Reproduktivni organi



Primarni reproduktivni organi su jajnici i testisi. Ovi organi dolaze u paru pa ako ostanete bez jednog i dalje možete imati djecu.



Uklanjaju se najčešće zbog raka ili ozljede. Istraživanja pokazuju da žene nakon uklanjanja jajnika mogu živjeti jednako dugo kao i s njima, a kod nekih muškaraca se nakon uklanjanja testisa čak povećava očekivana duljina života.



Debelo crijevo



Sastoji se od četiri dijela: slijepo crijevo, kolon, ravno crijevo i analni kanal. Njegova osnovna funkcija je apsorbiranje vode i prikupljanje nesvarenih ostataka koje pretvara u fekalije.



Ponekad se, zbog bolesti, mora ukloniti jedan njegov dio ili cijelo.



Žučni mjehur



Žučni se mjehur nalazi ispod jetre na desnoj strani abdomena, odmah ispod rebara. Jetra proizvodi žuč kako bi joj pomogla pri razgradnji masnoća, a ta se žuč pohranjuje u žučnom mjehuru.



Ponekad se u žučnom mjehuru pojave žučni kamenci pa ga je u nekim slučajevima potrebno ukloniti.



Slijepo crijevo



Slijepo crijevo je početni dio debelog crijeva. Ono što ljudi nazivaju slijepim crijevom je zapravo samo jedan njegov dio - crvuljak koji se nalazi na mjestu gdje se spajaju debelo i tanko crijevo. On nema nikakvu ulogu u organizmu.



Ponekad, kod upale crvuljka, potrebno ga je kirurški odstraniti, a operacija se vrši kad prijeti opasnost da se sadržaj slijepog crijeva razlije po okolnim organima.



Bubrezi



Većina ljudi ima dva bubrega, no moguće je sasvim normalno živjeti i s jednim ili čak i bez njih, no u tom slučaju će vam biti potrebna dijaliza.



Bubrezi imaju ulogu filtriranja krvi, regulacije osmotskog tlaka, koncentracije iona u krvi, te volumena i kiselosti tjelesnih tekućina.



Postoje razni razlozi zbog kojih ljudi moraju ukloniti jedan ili oba bubrega: nasljedne bolesti, oštećenja od droge i alkohola ili infekcije. Ako čovjek ostane bez oba bubrega njihovu funkciju preuzima dijaliza.



Očekivani životni vijek osobe bez bubrega ovisi o nekoliko faktora: vrsti dijalize, spolu, drugim bolestima od kojih osoba pati i dobi pacijenta.



Nedavna su istraživanja pokazala da osoba koja krene na dijalizu s dvadeset godina može živjeti 16 do 18 godina, dok osoba koja krene u šezdesetima može očekivati još samo pet godina života.







(24sata.info)