(24SATA.INFO)

Ljeto je blizu, dakle s njim i sezona kupaćih kostima a vi još niste izgubili onih 5-10 kilograma viška. Vjerojatno svaki dan panično "guglate" koje dijete daju najbrže rezultate, ali nikako da se odlučite s kojom početi i koja najviše odgovara vašem dnevnom ritmu.

Zanemarite sve UN-dijete, keto dijete, mjesečeve dijete, kupus dijete i ostale, jer ako već niste čuli, liposukcijska dijeta je najnoviji trend u svijetu borbe s kilogramima, koju su mnogi celebrityji poput Jennifer Aniston i Monice Bellucci već prigrlili, piše Slobodna Dalmacija.



Da naglasimo, sama liposukcija nema velikih poveznica s ovom vrstom prehrane, osim u nazivu, koji joj je dodijeljen zbog svoje navodne efektonsti i brzine topljenja masti u organizmu.



Autor liposukcijske dijete je nutricionist Kenan Mandra iz Bosne i Hercegovine, iz firme International Health, koji tvrdi da je usavršio dijetalni program za zdravo i brzo mršavljenje. Liposukcijska prehrana uključuje vraćanje hrani koju su jeli naši preci, a to uključuje prirodne masti nađene u životinjama i biljkama. Dijeta nije stroga i ne uključuje izgladnjivanje, ali uvelike smanjuje unos ugljikohidrata.



Kenan Mandra smatra da je šećer najveći problem današnje prehrane pa se liposukcijska dijeta bazira na unosu masti i proteina, uz unos aminokiselina kroz suplemente. Tako se potiče razgradnja masti u tijelu, odnosno metabolizam koristi vlastite zalihe masti kao izvor energije.



Ako ste se ikad, a jeste sigurno, pitali zašto se debljate kad gotovo ništa kalorično ne jedete, evo mogućeg razloga. Mandra smatra da je debljanje posljedica hormonalne neravnoteže, a ne prevelikog unosa kalorične hrane. Hormonalnim disbalansom dolazi do taloženja masti i korištenja šećera kao primarnog izvora energije. Takođe, mnoge današnje namirnice sadrže umjetna bojila, sladila i aditive. Autor novog popularnog načina mršavljenja tvrdi da takvi sastojci dodatno doprinose hormonalnim poremećajima u tijelu.



Cilj liposukcijske dijete je da se zalihe masnoća u organizmu potroše u roku od 10 do 14 dana te da tako brzo i efektivno smanjimo tjelesnu težinu i vratimo hormonski balans organizma. Dozvoljene namirnice kod ove dijete su voće (svježe, sušeno bez sladila, smrznuto i u obliku nezaslađenog kompota), mliječni proizvodi poput nemasnog mlijeka i jogurta, nezaslađene sirutke, sira od obranog mlijeka i mladog sira. Uz crveno meso, nemasnu ribu i ptičje meso možete jeste i žitarice poput ječma, riže i integralnih žitarica. Od napitaka dozvoljena je voda, mineralna voda, nezaslađeni svježi sokovi od voća ili povrća i nezaslađeni čajevi.



Džemove i marmelade, ušećereno voće i sirupe, masne jogurte, mlijeko, vrhnje i šlag, sušena i dimljena mesa poput slanine, kobasica, pršuta i masnu ribu izbjegavajte, kako se kaže, "u širokom luku". Nažalost, nije dozvoljeno ni konzumiranje bijelog i sojinog brašna, klica i pekarskih proizvoda, isto kao ni alkohola, kafe i gaziranih sokova.



Program za liposukcijsku dijetu možete provesti i sami, uz pridržavanje jelovnika i dozvoljenih namirnica. Ipak, treba biti jako oprezan i poželjno je prethodno se savjetovati s lijekarom jer nagla promjena prehrane i načina života može utjecati na sve aspekte zdravlja. To posebno vrijedi za osobe koje pate od kroničnih bolesti ili poremećaja. Jelovnik je raznovrstan i dozvoljava obilatije večere i deserte na voćnoj bazi. Uz jelo se svakodnevno uzimaju prirodni suplementi aminokiselina i pije najmanje dvije litre vode ili nezaslađene tekućine.



Primjer jednog dnevnog menija liposukcijske dijete



DORUČAK: voćni smoothie, omlet sa sirom, pileća salata i voće po izboru, salata od tunjevine i voće po izboru.



RUČAK: pileći odrezak i salata po izboru, rižoto od piletine ili teletine i salata po izboru, pileće pljeskavice s rižom i salata, odrezak od lososa i salata.



VEČERA: biftek i salata, riba i salata po izboru, rižoto od morskih plodova i salata, pileći ili pureći batak i salata od tikvica.



Za desert možete pojesti nezaslađeni kompot od nekog voća ili domaći vafl zaslađen cimetom.



Ne smiju se zaboraviti još dva "sastojka" - odlučnost i volja, koje su nužne da bi dijeta bila uspješna.

