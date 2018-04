Umjesto da se podvrgavate botoksu, faceliftingu i drugim skupim kozmetičkim tretmanima kako biste pomladili lice - više se ljubite. Ljubljenjem održavate čvrstoću mišića lica, a naučnici poručuju kako tokom te strastvene “tjelovježbe” radi čak 30 mišića.

"Osim toga, upravo poljubac često odlučuje o sudbini veze", otkriva komunikolog Šeril Kiršenbaum u knjizi "Nauka ljubljenja".



Poljubac koji obara s nogu uzrokovaće produbljivanje veze, a ako vam tokom poljupca nešto ne štima, to bi moglo biti upozorenje da dotični partner nije najbolji izbor. Evolucijski psiholozi objašnjavaju kako se u trenucima ljubljenja aktiviraju mehanizmi koji procjenjuju zdravlje i genetsku kompatibilnost partnera.



Ljubljenje jača imunitet i izgara kalorije. Naravno, ne može se porediti trčanjem na traci ili u prirodi, ali sat vremena uživanja u ljubljenju sagorijeće pola šake čokoladnih bombona. Osim što pomlađuje i sagorijeva kalorije, spajanje usana podstiče izlučivanje oksitocina, čija je uloga opuštanje. Ljubljenje podstiče lučenje endorfina, “krivca” za dobro raspoloženje, kao i dopamina, koji povezuje partnere.



Uz sav užitak koji donosi, intenzivno ljubljenje pojačava i lučenje sline, a ona održava zube i desni zdravima. Čini se da ljubljenje nema loših strana. Ipak, neki ljudi se plaše zaraza koje bi mogli pokupiti. Naučnici tvrde da je vjerovatnije pokupiti prehladu kao posljedicu svih rukovanja tokom dana nego kao posljedicu ljubljenja.



A sada nekoliko dodatnih savjeta:



Neki to vole vruće, a neki to vole hladno



Jezikom pređite preko partnerovih usana kako biste ih zagrijali. Nakon toga puhnite prema njima kako biste ih ohladili. U ljubljenje uključite i prste - tokom predigre ili maženja nježno ljubite partnerove prste te prelazite preko njih jezikom i usnama.



Zamrznuti poljubac je itekako ugodan "šok"



Uz pomoć kockice leda doživite takozvani zamrznuti poljubac. U usta stavite kockicu leda i tada poljubite partnera. Tokom poljupca jezikom kockicu leda pažljivo prebacite u njegova usta. Ledena senzacija bie oboma ugodan šok, posebno na vrelim usnama.



Tokom ljubljenja ne zaboravite na ušnu resicu



Razbijte rutinu ljubljenja tako da nježno ljubite partnerovu ušnu resicu. Pazite da ne učinite nagli pokret ili ispustite glasan zvuk kako ga ne biste uplašili umjesto da ga opustite. Zavodljivo šaputanje je više nego poželjno.





(24sata.info)