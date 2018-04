Protiv šest roditelja koji su odbili da vakcinišu svoju djecu, zdravstveni inspektori Republike Srpske podnijeli su zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka u nadležnim sudovima.

Sud je već izrekao novčanu kaznu roditeljima, potvrdila je za Avaz.ba Dušanka Makivić, portparol Uprave za inspekcijske poslove RS. Roditelji su s područja Hercegovine.



S obzirom na to da sistematsku imunizaciju provode zdravstvene ustanove koje vode evidenciju o imunizaciji, ukoliko roditelj ili staratelj odbije da izvrši sistematsku imunizaciju, zdravstvena ustanova o tome treba obavijestiti Zdravstvenu inspekciju.



Kako nam je rekla Makivić, na osnovu dostavljenih podataka, zdravstveni inspektori su pozivali roditelje da se izjasne odbijaju li i dalje vakcinaciju, pri čemu im se još jednom ukazuje na rizik od nevakcinisanja, kao i na novčane kazne koje zakon predviđa.



- Do sada je pozvano oko 65 roditelja, pri čemu se većina njih odazvala pozivu. Određeni broj roditelja je u međuvremenu već vakcinisao djecu, neki su tražili dodatno vrijeme zbog trenutnog zdravstvenog stanja djeteta, a mali broj roditelja je potpuno odbio vakcinaciju. Protiv šest roditelja koji su izričito protiv vakcinacije, inspektori su podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka u nadležnim sudovima. U jednom slučaju Sud je već izrekao novčanu kaznu roditelju.



Novčana kazna za roditelja koji odbije da vakciniše dijete vakcinom iz Programa sistematske imunizacije iznosi od 100 do 1.000 KM - rekla je Makivić.



Prema informacijama kojima raspolaže Zdravstvena inspekcija, stanje po pitanju obavezne vakcinacije se značajno popravlja, čemu, osim smanjenog intenziteta antivakcinalne kampanje, značajno doprinosi pravovremeno i objektivno informiranje javnosti od kompetentnih zdravstvenih radnika, ali i informacije o epidemijskoj pojavi morbila u dugim zemljama, naročito u Srbiji.



Na osnovu Izvještaja o provedenoj vakcinaciji u RS za 2017. godinu, procenat vakcinacijom MRP vakcinom veći je za oko 10 posto u odnosu na 2016. godinu za prvu dozu, i iznosio je 83,7 posto (prva doza), i 86,4 posto (druga doza MRP vakcine). Obuhvat vakcinacijom MRP vakcinom u 2016. godini, prvom dozom (navršena jedna godina) iznosio je 74 posto, a drugom dozom 84 posto (polazak u školu), što je nizak obuhvat, jer treba biti 95 posto i više kako bi se stvorio kolektivni imunitet u cilju sprečavanja pojave epidemije. Bolesnik od morbila, u osjetljivoj sredini, u prosjeku zarazi 12-18 osoba, pa je za sprečavanje epidemije morbila potrebno da kolektivni imunitet bude 95 posto i više.





(Avaz)