Biljka pomaže kod infekcija i umanjuje celulit.

Ulje protiv celulita



Preliti sa 500 mililitara svijetlog susamovog ulja dvije pune šake svježih usitnjenih listova bršljana. Dobro zatvoriti stakleni sud (teglu). Na dno dubokog lonca stavite nekoliko krpa i teglu na njih, naliti vodu u lonac, toliko da dođe skoro do vrha tegle i blago zagrijavati. Čim se voda dobro zagrijje, smanjiti vatru i ostavite da se blago krčka jedan sat. Voda ne treba da vri već da bude na temperaturi oko 70 stepeni celzijusa. Nakon sat vremena skinuti sa šporeta i ostaviti da se ohladi. Procijediti i dodati 20 kapi eteričnog ulja anisa i 20 kapi eteričnog ulja limuna. Promućkati i čuvati u dobro zatvorenoj boci. Koristi se za masažu dva do tri puta nedjeljno.



Čaj protiv gljivičnih infekcija



Pomiješati po sto grama isitnjenog bršljana, žalfije i vranilovke. Tri supene kašike ove biljne mješavine preliti sa 750 mililitara ključale vode i ostaviti poklopljeno da odstoji pola sata. Procijediti i piti čaj u toku dana u jednakim gutljajima. Čaj se konzumira tri nedjelje uzastopno, nakon čega se pravi pauza od sedam dana.



Čaj protiv kašlja i bronhitisa



Kašiku suvih listova bršljana preliti sa 250 mililitara ključale vode, promiješati i poklopljeno osatviti da odstoji 15 minuta. Procijediti i piti zaslađen medom dvije do tri šolje čaja dnevno.





(24sata.info)