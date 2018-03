Ljutkasti ukus rotkvice podstiče lučenje želučanih sokova, zbog čega se obično služi u obliku salata ili napitaka, odnosno kao aperitiv koji otvara apetit.

Rotkvica podstiče lučenje probavnih sokova i rad crijeva, pa se preporučuje osobama koje pate od zatvora.



Kada se narežu i nekoliko sati odleže u hladnoj vodi, rotkvice se mogu pretvoriti u prekrasne dekorativne dodatke jelima. Prepolovljene i izdubljene mogu biti izvrsno hladno predjelo ukoliko ih napunite nadjevom od mekanog sira. Zbog ljutine povrća, pojačano uživanje u rotkvicama ne preporučuje se osobama koje imaju osjetljivu sluznicu želuca i bolesti poput čira, probleme s crijevima, niti bubrežnim bolesnicima.



Odabir



Prilikom kupovine, rotkvice moraju imati svježe zeleno lišće s korjenčićima na krajevima. Obratite pažnju i na veličinu rotkvica, jer veće rotkvice mogu biti stare, vlaknaste i šuplje. Da biste ih provjerili, lagano ih pritisnite. Ako su čvrste, to je siguran znak da su tek ubrane, a ako su meke, velika je vjerovatnoća da su šupljikave i gorke.



Zaštitnik tijela



Rotkvica (lat. Raphanus sativus) potiče iz Azije, gdje se uzgajala i brala još prije 3.000 godina. Crvena boja rotkvice potiče od pigmenta antocijana. Ova materija je snažan antioksidans koji čuva ćelije tijela od raspadanja i garantuje zdravlje cijelog tijela.



Podstiče probavu



Saveznik fit forme



U sto grama rotkvica nalazi se tek 16 kalorija jer većinu ploda čini voda. Ne čudi stoga što u ovoj ljutkastoj namirnici možete uživati bez zadrške čak i ako držite dijetu. Ovo je povrće odličan izvor vitamina C, dijetalnih vlakana, kalijuma i folata, koji daju energiju i jačaju imunitet.



Antibakterijsko oružje



Sok od svježe rotkvice cijedili su naši stari za liječenje žuči, a pokazao se posebno korisnim u izlučivanju sluzi iz disajnih organa tokom sezonskih bolesti, bronhitisa i gripa. Neki stručnjaci tvrde da je, uz njena antibakterijska svojstva, i moćno oružje protiv kašlja i glavobolja.



Čuvar jetre



Rotkvica sadrži materije koje neutralizuju bilirubin u jetri zbog čega se nameće kao odlično sredstvo u borbi protiv žutice. Uz to je odlična namirnica za podsticanje proljećne detoksikacije - bez obzira na to da li je jedete sirovu, od nje cijedite sok ili dodajte nekim kompleksnim napicima za čišćenje organizma od nakupljenih toksina.





