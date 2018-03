Ginseng (lat. Panax) je naziv roda kojemu pripada jedanaest vrsta ljekovitih biljaka. To je jedna od najstarijih, najviše upotrebljavanih i proučavanih biljaka na svijetu. Iako je u Europi najpoznatiji kineski ginseng, vrste ovog roda rastu u Koreji, Vijetnamu, Sibiru i Sjedinjenim Državama, a za ljudsku ishranu i liječenje koristi se već 5.000 godina.

Najpopularnije su tri vrsta ginsenga - azijski ginseng ili takozvani đavolski grm (lat. Panax ginseng), američki (Panax quinquefolius) i sibirski ginseng (Panax senticocus - eleutero). Korijen ginsenga, zbog stimulirajućeg djelovanja na organizam, od davnine se upotrebljava u koncentriranom obliku kao ljekovito sredstvo ili u razrijeđenom obliku kao pripravak za čaj.



Zbog nevjerovatnih svojstava Kinezi ovu biljku smatraju čudotvornim iscjeliteljskim lijekom. Koristi se za liječenje raznovrsnih bolesti i tegoba, a upućeni vjeruju da njeni ljekoviti sastojci uvijek pronalaze put do bolesnog mjesta u organizmu, piše Zdravlje u kući.



Dodatak prehrani



Kao dodatak prehrani koristi se širom svijeta, jer se pokazalo da:



- podstiče mentalnu i fizičku snagu i sposobnost,



- regulira cirkulaciju i krvni pritisak,



- pomaže kod anemija,



- sprečava hipoglikemiju, odnosno snižavanje šećera u krvi,



- otklanja smetnje u radu organa za varenje,



- pomaže kod upalnih bolesti zglobova,



- liječi impotenciju.



Što stariji, to bolji



Djelujući na žlijezde sa unutrašnjim lučenjem pomaže da se vitamini i minerali u organizmu u potpunosti iskoriste. Ova aktivnost ginsenga je izuzetno važna jer bez vitamina i minerala nije moguće preraditi šećere, masti i bjelančevine i pretvoriti ih u energiju i neophodne gradivne sastojke.



Na Dalekom istoku upotrebljavaju je kao eliksir za produženu mladost i dugovječnost. Još su stari Kinezi uočili da ginseng čuva životnu snagu i mentalnu svježinu.



Što je korijen ove ljekovite biljke stariji, to je njegovo djelovanje snažnije.



Ginseng se preporučuje svima bez obzira na starost i spol, pa nije slučajno što u Kini ovu biljku zovu "korijen života".



Za vrijeme vijetnamskog rata ginseng su upotrebljavali mnogi borci Vietkonga, koristeći ga u liječenju ranjenika koji su stradali u eksplozijama.



Korist za sportiste



U kasnim pedesetim prošlog stoljeća sovjetski znanstvenici dokazali su njegovo izrazito povoljno djelovanje na podizanje kondicije sportaša, te se u bivšem Sovjetskom Savezu primjenjivao za postizanje vrhunskih rezultata. Ruski olimpijski tim svakodnevno koristi pripravke na bazi sibirskog ginsenga.



Japanski istraživači utvrdili su da se uz uzimanje sibirskog ginsenga značajno poboljšavaju rezultati kod biciklista - za čak 23 posto u odnosu na sportaše koji ne uzimaju ginseng.



Klinička ispitivanja pokazala su da ova biljka pojačava moždanu aktivnost, odnosno lučenje adrenalina te da odlaže psihofizički umor.



Tokom treninga i takmičenja štedi nivo šećera u krvi i na taj način podstiče intenzivnije iskorišćavanje masnih kiselina u procesu stvaranja energije za rad mišića.



Pojačava i funkciju pluća tako što povećava koncentraciju kisika u tkivima i kontrolira stvaranje mliječne kiseline. Na taj način se štede mišići, pa umor dolazi kasnije i manje je izražen, zbog čega je i oporavak brži.



Prah, kapsule, tinktura



Ginsengu za sazrijevanje od sjemena do razvijene biljke treba pet do sedam godina, kada zadobiva slatki aromatični miris. Na jednoj stabljici razvija se nekoliko listova, sa zelenkasto bijelim cvjetovima, koji kasnije daju grozdaste plodove svijetlo crvenih bobica.



Kao ljekoviti pripravak najviše se koristi korijen biljke. Najbolji je za upotrebu četiri do osam godina nakon sadnje. Korijen ginsenga vadi se u jesen, suši se, usitnjuje i priprema u obliku praha, kapsula, tekućeg ekstrakta ili medom zaslađenih slatkiša.



Mogu se koristiti i listovi ginsenga, no najčešće se pripravljaju i prodaju ekstrakti osušenog korijena ginsenga. Preporučena doza ginsenga je 2 čajne kašike tekuće tinkture 3 puta dnevno. U obliku praha uzima se 2-4 grama ginsenga dnevno.



Ne preporučuje se primjena ginsenga u trudnoći i tokom laktacije. Ako imate visoki krvni pritisak, prije korištenja ginsenga savjetujte se s vašim liječnikom.



Na prazan želudac



Preparati ginsenga se uzimaju na prazan želudac sa mnogo tečnosti, jer su samo tako efikasni. Koriste se u vidu ekstrakta u obliku tableta ili kapsula, praha, mada upućeni tvrde da je najdjelotvorniji kao tinktura.



Popularni čaj



Biljni čaj od mesnatog korijena biljke također je izuzetno popularan jer postoji uvjerenje da podstiče podmlađivanje ukoliko se konzumira svakodnevno. Zagovornici ističu i da pomaže muškarcima kod erektilne disfunkcije, mada to nije dobilo zvaničnu potvrdu.



Gin senozidi i vrhunski sport



Predmet intenzivnih istraživanja je primjena ginsenga u sportu. Za sada se pouzdano zna da je za postizanje vrhunskih sportskih rezultata neophodno uzimati veće količine ovog neobičnog korijena.



Ginseng 13 djelotvornih materija, gin senozida, koji se u drugim biljkama nalaze u zanemarljivo malim količinama. Čak korijenje najkvalitetnijih biljaka sadrži vrlo male koncentracije, ne više od 2 posto u dobijenom ekstraktu.



Može se uzgajati i na našim prostorima



Ako želite uzgajati ljekovitu biljku ginseng ili "korijen života", dobro se naoružajte strpljenjem. Uspijeva i na našim prostorima, ali joj treba pet do deset godina da korijen naraste za upotrebu. Ipak, s obzirom na to da je korijen izuzetno blagotvoran i skup, dugo čekanje se isplati.



Pročitaj i zapamti!



Ginseng ima jako antistresno djelovanje, no za razliku od kofeina, ne uzrokuje takozvanu depresivnu fazu. Pomaže za smanjenje napetosti, anksioznosti i strahova, učinkovit je i kod nesanice. U istraživanjima ova biljka je pokazala odlične rezultate u liječenju dijabetesa tipa 2, s 20-postotnom redukcijom glukoze u krvi nakon obroka bogatog šećerom.



U Černobilju je ginseng korišten za smanjenje štetnih posljedica radijacije. Nadalje, potvrđeno je da Rusi koriste sibirski ginseng kod primjene kemoterapije s vrlo dobrim učincima osobito kada se radi o oporavku koštane srži nakon transplantacije.







