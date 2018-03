Srčane bolesti su vodeći uzrok smrti u zemljama razvijenog svijeta, a infarkt je smrtonosan u čak 30 posto slučajeva. U nekoliko nedjelja nakon stabilizacije pacijenta koji je preživio srčani udar često se javlja i iznenadna smrt.

Ilustracija / 24sata.info

Kod infarkta dolazi do oštećenja srčanog mišića i nastaje trajni ožiljak na ovom organu. Oštećeni dio može postati električki nestabilan i prouzročiti aritmiju - ventrikularnu tahikardiju ili ventrikularnu fibrilaciju, koja može ugroziti život, prenosi Zdravlje u kući.



Upravo iz tih razloga važno je na vrijeme uočiti prijeteće znakove kako bi se infarkt spriječio ili bar ublažio i tako spasio ljudski život.



Većina ljudi koji su doživjeli srčani udar imala je simptome do mjesec dana prije incidenta, ali većina nije obraćala pažnju na to. Dok su muškarci skloniji bolovima u grudima, žene najčešće iskuse teškoće u disanju.



Kod muškaraca mogu se pojaviti i problemi s erekcijom, a uzrok je suženje krvnih sudova. Čak dvije trećine njih je to primijetilo prije zastoja srca.



Žene (oko 70 procenata) sklonije su osjećanju snažnog i dugotrajnog umora, čak nekoliko nedjelja prije udara. Ako srčani mišić ne radi kako treba, to može prouzročiti i oticanje nogu pa i na to treba obratiti pažnju.



Zato obavezno obratite pažnju na sljedećih šest znakova:



1. Umor



Ako se arterije suze, srce prima manje krvi nego inače, zbog čega radi mnogo teže. To je razlog zašto se sve vrijeme osjećate umorno i pospano.



2. Kratak dah



Ako srce dobija manje krvi, to znači da će pluća dobijati manje kisika nego što je normalno. Ako imate problema s disanjem, što prije posjetite liječnika jer to može značiti da se približava srčani udar.



3. Slabost



Ako tijelo oslabi tj. osjećate slabost, to je zato što arterije odjednom postaju uske i sprečavaju pravilnu cirkulaciju krvi. Tada mišići ne dobijaju ono što im je potrebno i može se dogoditi da se srušite.



4. Vrtoglavica i hladno znojenje



Slaba cirkulacija je krivac i za to što je protok krvi u mozgu smanjen, što je vrlo opasno po život. U takvoj situaciji osjetit ćete vrtoglavicu i zbunjenost. Ne zanemarijte takve znakove.



5. Pritisak u grudima



Ako imate rane simptome srčanog udara, vjerovatno ćete osjetiti i tjeskobu u grudima, manji bol ili povišen pritisak. To će se dešavati sve češće kako se bliži dan srčanog udara.



6. Simptomi gripe ili prehlade



Ako se osjećate kao da ste niotkuda dobili gripu ili prehladu, moglo bi se raditi o najavi srčanog udara. Mnogi ljudi koji su preživjeli infarkt kasnije su rekli da su nekoliko dana ranije imali takve simptome, npr. kašalj, groznicu...







(24sata.info)