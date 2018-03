Tokom procesa mršavljenja mnogi se odriču dotadašnjeg načina ishrane i prihvataju neka nova, često stroga pravila koja garantuju pad kazaljke na vagi.

Ilustracija / 24sata.info

Međutim, za zdravo mršavljenje je najvažniji unos optimalne količine nutritivnih sastojaka koje mogu zadovoljiti samo određene vrste namirnica. Otkrivamo pet kojih se nikako ne biste trebali odreći tijekom dijeta



1. Namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama



Esencijalne masne kiseline nužne su za obavljanje funkcija u tijelu, no one organski u njemu ne postoje. Nužno ih je stoga unositi na svakodnevnoj bazi, losos, tuna, srdela, orašasti plodovi, maslinovo i laneno ulje sadrže omega- 3 masne kiseline.



Dokazano je naime da ljudi koji su pokušavali smršaviti uz pomoć vježbi i dijeta bolje kontrolišu šećer i holesterol ako su omega-3 masne kiseline dio njihove ishrane.



2. Cjelovite žitarice



Nisu svi ugljikohidrati neprijatelji, rafinirane i prerađene treba izbjegavati, dok su cjelovite žitarice bogate proteinima, vlaknima i vitaminom B važne za normalan rad probave.



Obiluju i vlaknima - koji produžuju osjećaj sitosti, aminokiselinama, vitaminom C, te sadrže više kalcija, magnezija i silicija od mlijeka. Važno je stoga u svoju prehranu uključiti moćne sjemenke poput amaranta, prosa, ječma, heljde, zobi i raži.



3. Jabukovo sirće



Sirćetna kiselina, glavni je sastojak jabukog sirća i odgovorna za bržu razgradnju skroba čime se olakšava gubitak suvišnih kilograma. Istraživanja su pokazala da svakodnevna konzumacija jabukovog sirćeta može smanjiti indeks tjelesne mase, nivo triglicerida i opseg struka.



Sirće je najbolje konzumirati u kombinaciji s vodom, važno je pripaziti na korištenje samo domaćeg sirća čiji udio sirćetne kiseline ne smije biti veći od 5 posto, čime ćete smanjiti rizik od želučanih tegoba.



4. Tamna čokolada



Red tamne čokolade koja sadrži 70% čistog kakaa trebao bi biti sastavni dio dnevne prehrane. Tamna čokolada sadrži antioksidanse i polifenole, dok su teobromin, teofilin i kofein bioaktivne komponente kakaoa koje djelujući na središnji nervni sistem smanjuju apetit i stvaraju osjećaj sitosti.



5. Kokosovo ulje



Kokosovo ulje je zasićena masna kiselina kojom dominira laurinska kiselina – poznata po svojim antibakterijskim i antivirusnim svojstvima. Djevičansko kokosovo ulje se lako probavlja, ne usporava probau, a organizam ga koristi kao brzi izvor energije.



Naime, zasićene masne kiseline tijelo ne koristi kao masti, nego kao ugljikohidrate. One naime ne cirkuliraju slobodno krvotokom i ne skladište se kako bi se povećala tjelesna težina, idu u jetru gdje se smjesta prerađuju u energiju koja ubrzava metabolizam. Kokosovo ulje možete koristiti kao dodatak jelima, a najveći učinak ima ukoliko svakodnevno pojedete jednu malu žlicu ulja.







(24sata.info)