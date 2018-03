Međunarodno ispitivanje pokazalo je da transplantacija matičnih ćelija može da donese velike pozitivne promjene za mnoge oboljele od multiple skleroze, izjavili su ljekari koji su učestvovali u toj analizi.

Ilustracija / 24sata.info

Rezultati međunarodnog ispitivanja pokazuju da ta transplantacija može da zaustavi bolest i ublaži simptome, prenosi danas Bi-Bi-Si (BBC).



Procedura se sastoji u tome da se uništi imuni sistem pacijenta pomoću lijekova za rak i sistem se zatim ponovo podigne pomoću transplantacije matičnih ćelija. Nešto više od 100 pacijenata učestvovalo je u ispitivanju u bolnicama u Čikagu, SAD, Šefildu u Britaniji, Upsali u Švedskoj i Sao Paolu u Brazilu.



Svi su oni imali multiplu sklerozu sa smjenjivanjem perioda vraćanja bolesti i dugotrajnog povlačenja znakova oboljenja, odnosno remisije. Privremeni rezultati objavljeni su na godišnjem sastanku Evropskog društva za transplantaciju kostiju i koštane srži u Lisabonu.



U ispitivanju su pacijenti dobijali ili terapiju lijekovima ili transplantaciju matičnih ćelija terapijom HSCT. Pacijenti u grupi koja je primala transplantirane matične ćelije primijetili su smanjenje onesposobljenja, dok su se simptomi pogoršali u drugoj grupi.



Poslije godinu dana zabilježen je samo jedan slučaj vraćanja bolesti u grupi koja je tretirana matičnim ćelijama u poređenju sa 39 iz druge grupe koja je primala lijekove. Poslije praćenja pacijenata u prosjeku tri godine, transplantacija nije uspjela kod tri od 52 pacijenta (šest odsto), u poređenju sa 30 od 50 pacijenata (60 odsto) iz kontrolne grupe koja je tretirana lijekovima, prenosi BBC.



Profesor Ričard Bert, vodeći istraživač na univerzitetu Nortvestern u Čikagu rekao je za BBC da su podaci "zapanjujući" u prilog transplantacije u odnosu na najbolje raspoložive lijekove.



"Neurološka zajednica bila je skeptična oko ove terapije, ali ovi rezultati će to promijeniti", rekao je Bert.



U tretmanu se koristi hemoterapija da se uništi oštećeni imuni sistem i zatim se matične ćelije uzete iz krvi i koštane srži pacijenta ponovo ubacuju. Ove ćelije nisu pogođene multipla sklerozom i one ponovo izgrade imuni sistem pacijenta.



Profesor Bazil Šarok, neurolog u bolnici Rojal Holamšir rekao je da su istraživanja još u prelaznoj fazi, ali ako se uzme to u obzir, da je ovo najbolji rezultat koji je vidio u bilo kom ispitivanju za multiplu sklerozu.



Ljekari ukazuju da ovaj tretman ne odgovara svim pacijentima sa muliplom sklerozom i da proces može da bude težak, uključujući hemoterapiju i nekoliko nedjelja izolacije u bolnicama.



Doktorka Suzana Kolhilhas rekla je da će transplantacija matičnim ćelijama HSCT uskoro biti priznata kao ustanovljen tretman u Engleskoj i da će tada prioritet biti da se osigura da pacijenti kojima to može da pomogne dobiju tu terepiju.



Multipla skleroza je hronična zapaljenska bolest centralnog nervnog sistema, a procjenjuje se da od nje u Evropi boluje oko 700.000 ljudi, od kojih je oko 75 odsto žena. U Srbiji od multiple skleroze boluje oko 7.000 ljudi.







(24sata.info)