Narandža je dostupna tokom cijele godine, pristupačna je, hranjiva, zdrava i odličnog okusa. Sadrži visok procent antioksidanata, poboljšava i stimulira rad crijeva, snižava nivo lošeg holesterola u krvi, a zadebljanje krvnih sudova smanjuje za trećinu.

Ilustracija / 24sata.info

Plod narandže sadrži obilje vitamina C, B, provitamin A, kao i vitamin E. Od minerala posebnu važnost ima kalcij koji se lako apsorbira, ali i magnezij, kalij i fosfor.



Narandža je bogata oligoelementima, ali i šećerom, koji organizmu osigurava energiju, s tim što vitamin C potpomaže njegovo sagorijevanje. Vitamin C pospješuje i apsorpciju željeza, pojačava odbrambeni sistem organizma, ubrzava zarastanje rana i pomaže neutralizaciji slobodnih radikala, prenosi Avaz.ba.



Za pušače vitamin C ima posebnu važnost. Stoga, ako pušite, živite u zagađenom okruženju ili vas je obuzeo umor, salatu ne treba začiniti uljem, već sokom od narandže. Ovakva ukusna slatko-slana kombinacija istovremeno je izuzetno korisna zdravstveno korisna.



Osim toga, naučnici iz Australije otkrili su da konzumiranje samo jedne narandže dnevno može biti uspješna zaštita od pojave nekih oblika karcinoma. Oni tvrde da rizik obolijevanja od karcinoma usne šupljine, grla, glasnih žica i organa za varenje može biti prepolovljen zahvaljujući ovoj voćki.





(24sata.info)