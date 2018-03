Naučnici su predložili novu klasifikaciju dijabetesa, ocjenjujući da postoji pet oblika te bolesti, umjesto sada prihvaćena dva, što bi, prema njihovim riječima, moglo dovesti do boljeg prilagođavanja liječenja.

Dijabetes kao problem s apsorpcijom šećera u organizmu ima dvije kategorije.



Dijabetes tipa jedan, koji se javlja u oko 10 odsto slučajeva i najčešće napada djecu i omladinu, karakteriše se nedovoljnim lučenjem insulina, hormona koji održava nivo glukoze u krvi.



Dijabetes tipa dva, koji pogađa 90 odsto oboljelih, rezultat je dužeg povećanja nivoa šećera u krvi, i često se povezuje s gojaznošću i životnim stilom.



Autori švedske studije objavljene u jednom specijalizovanom časopisu, predlažu prilagođavanje klasifikacije i uvođenje pet kategorija, tri teške i dvije lakše.



"Ovo je prvi korak ka personalizovanom liječenju dijabetesa. Trenutna klasifikacija nije dovoljna za predviđanje komplikacije do kojih može doći", rekao je profesor Leif Grop s univerziteta Lund, jedan od autora studije.



Da bi došli do pet kategorija, istraživači su ispitali podatke 13.720 pacijenata od 2008. godine, i analizirali njihovo lučenje insulina i nivo šećera u krvi u godini života u kojoj su se razboljeli. Prva od pet novih kategorija odgovara dijabetesu tipa jedan. Preostale četiri su podvrste dijabetesa tipa dva, gdje svaka ima svoje posebne karakteristike.



Jedna od njih se karakteriše većim rizikom od retinopatije, oštećenja mrežnjače oka koje pogađa gotovo polovinu oboljelih od dijabetesa tipa dva. Druga se tiče gojaznih pacijenata i obelježena je većom otpornošću na insulin, s povećanim rizikom od oštećenja bubrega.



Poslednje dvije, lakše kategorije, obuhvataju gojazne pacijente kod kojih se bolest najpre razvila u mladosti i one koji su oboljeli kao stariji, što je najveća grupa, budući da ih ima oko 40 odsto.



Jedna od 11 odraslih osoba u svijetu ima dijabetes, što je 425 miliona. To je 10 miliona više nego u 2015. godini, prema podacima koje je u novembru objavila Međunarodna federacija dijabetičara, povodom svjetskog dana posvećenog toj bolesti, prenosi N1.



