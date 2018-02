Kanađani su došli do zaključka da nas društvene mreže sprečavaju da se kvalitetno naspavamo.

Arhiv / 24sata.info

Istraživanje objavljeno u magazinu Acta Paediatrica uzelo je podatke od čak 5.242 kanadskih učenika u dobi od 11 do 20 godina, koji su učestvovali u anketnom studiju zdravstvenog stanja u Ontariju.



Istraživači su mjerili trajanje spavanja ispitanika prema preporučenim rasponima od devet do 11 sati po noći kod ispitanika u dobi od 11 do 13 godina, osam do 10 sati sna na tinejdžere od 14 do 17 godina te sedam do devet sati po noći za osobe starije od 18 godina. A rezultati nisu bili bajni – upotreba društvenih medija na samo jedan sat dnevno uveliko utječe na količinu sna, prenose agencije.



Međutim, važno je napomenuti da se istraživanje fokusira na mlade, a dodatni problem je što odrasli provode još više vremena, posebno na Facebooku. Stoga ne čudi da nam kvaliteta sna odlazi i zbog odgađanja odlaska u krevet jer smo baš naišli na nešto zanimljivo na Facebooku, Instagramu ili Twitteru, a time gubimo vrijeme spavanja. Stoga, smanjite doživljaj s društvenim mrežama i napokon se naspavajte.



(24sata.info)