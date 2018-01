Za preživjele od raka rad u vrtu tri godine zaredom može povećati njihove tjelesne sposobnosti, kao i udio voća i povrća u prehrani te pojačati osjećaj vlastite vrijednosti, utvrdili su američki znanstvenici.

Istraživanje je također pokazalo kako su vrtlari obuhvaćeni malom studijom također dobili manje na težini u usporedbi s onima koji se nisu bavili vrtlarenjem.



Procjenjuje se da je u SAD-u više od 15 miliona preživjelih od raka od kojih je više od dvije trećine starije od 60, navodi se u radu objavljenom u časopisu Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.



"Za preživjele od raka posebno one koji su stariji tražimo promjene načina života koje im mogu pomoći da budu zdraviji ali su istodobno i holistički i imaju smisla", kazala je voditeljica istraživanja Wendy Demark-Wahnefried sa sveučilišta Alabama i sveobuhvatnog centra za rak u Birminghamu.



Demark-Wahnefried dodaje kako su s vrtlarenjem postigli pun pogodak.



Mogli smo poslati ljude u teretane no to nije, kaže ona, smisleno i možemo ih savjetovati da jedu kvalitetnije no želimo da ih to ispunjava i želimo da to bude dugoročno.



Istraživanjem su bile obuhvaćene 42 osobe koje su preživjele rak od kojih je polovica obuhvaćena programom vrtlarenja, a druga polovica je bila kontrolna i rečeno im je da su na listi čekanja za vrtlarenje. Svi su bili stariji od 60 godina i preživjeli su vrste raka koje imaju visoku stopu preživljavanja.

