Obično vam služi za čišćenje ili spremanje slatkiša, ali ovaj bijeli prah ima mnogo dobrih uticaja na vaše zdravlje za koja niste znali. Soda bikarbona se nalazi u svačijoj kuhinji i nezamjenjiva je za pripremu specijaliteta. Osim toga nezamjenjiva je i za još ponešto...

Stariji ljudi sa niskim količinama bikarbonata koji se nalazi u sodi bikarboni, imaju 24 procenta veći rizik od preuranjene smrti, otkrili su naučnici. Rezultati su pokazali da povećane količine bikarbonata mogu da produže život. Naučnici su otkrili da su promjene pH, ugljen dioksid i bikarbonati povezani sa životnim vijekom zdravih starijih osoba. Analizirani su podaci 2.287 učesnika istraživanja koje datira još od 1997.godine.



Manjak bikarbonata je najneprepoznatljivije medicinsko stanje na svijetu, uprkos tome što je uobičajeno. Soda bikarbona odgovorna je za transport kiseonika - širi krvne sudove i lakše otpušta kiseonik u tkiva, što znači da povećava pH vrijednost, odnosno alkalnost.



Povećanje pH vrijednosti mokraće spriječava kristalizaciju mokraćnih kanala. Utvrđeno je da mokraćna kiselina uzrokuje dijabetes, srčane bolesti, srčane udare, giht i kamen u bubregu. Takođe, stvara otrovan sastav alkosan koji stvara gljivice, a to dovodi do dijabetesa i konačno raka.



Pretjerano kiseo pH uzrokuje propadanje ćelija, što na kraju dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema. Količinu bikarbonata u organizmu možete povećati ishranom obogaćenom voćem i povrćem ili farmaceutskom sodom. Oralnim uzimanjem sode bikarbone izvlači urin iz bubrega, koristi se za sprječavanje oštećenja bubrega kod osoba koje idu na zračenja i sprječava infekciju mokraćne bešike, gihta, artritisa, groznice i pomaže aktivnost gušterače za koju se zna da proizvodi najviše bikarbonata i koja je odgovorna za proizvodnju insulina.



Kako možete koristiti sodu bikarbonu za bolje zdravlje?



1. Soda bikarbona sa medom



Ako se soda bikarbona uzima oralno, onda to treba da bude terapijski, što znači da se uzima u periodu od dvije do tri sedmice. Tokom tretmana treba da budete spremni na nuspojave kao što su mučnine, dijareja i osip. Svi ti simptomi upućuju na detoksikaciju, jer otrovi negdje moraju da izađu. Jedan od načina uzimanja sode bikarbone u svrhu alkalizacije organizma je da se pomiješa sa medom i mućka u ustima bez gutanja, u tijelo se apsorbuje preko pljuvačke.



2. Kombinacija sode bikarbone i svježeg limunovog soka



Osim što je ova kombinacija odlična za zdravlje, soda bikarbona i limun su odlični za lice, kao i za izbjeljivanje zuba. Ova mješavina je dobra zahvaljujući tome što baš kao i soda bikarbona i limunov sok kada se unese u organizam, stvara jaku baznu odnosno alkalnu sredinu. Kada se sjedine, one čine nevjerovatno snažan oslonac za zdravlje. Uz sve to, limunov sok je izuzetno bogat vitaminom C koji dodatno utiče na odbranu organizma.



Posebna djelotvornost ova dva sastojka je spriječavanje nastanka i razvoja karcinoma. Osim kao preventiva protiv karcinoma, zajedno se koriste kao snažan antioksidans, detoksikacijska terapija, kao terapija za podizanje imuniteta i kao terapija za sprječavanje nastanka i za ubrzavanje procesa liječenja najrazličitijih vrsta oboljenja, počevši od bezazlenih sezonskih prehlada i virusnih infekcija do jakih upala i infekcija u organizmu, prenose agencije.



Pravilna upotreba sode bikarbone i limunovog soka je da jednu kašičicu sode bikarbone rastvorite u 250 mililitara vode i da u to dodate sok od jedne polovine svježe iscijeđenog limuna. Sve to dobro promiješajte i popijte jednom dnevno, najbolje ujutru.



3. Soda bikarbona sa vodom



Najjednostavniji način da se riješite povremene gorušice i lošeg varenja je pola kašičice sode bikarbone u pola čaše vode koju treba da popijete sat ili dva nakon jela. Mnogi tvrde da ovo pomaže i kod niskog krvnog pritiska.



Postoje određene kontraindikacije nakon korišćenja sode bikarbone, a simptomi kroz koje se ispoljavaju su usporeno disanje, otečena stopala i jaka mučnina. Spomenuti simptomi, zapravo predstavljaju upozorenje i znak da je u vašem organizmu prisutna osjetljivost na sodu bikarbonu.



Da bi ste bili sigurni da li ste osjetljivi na sodu bikarbonu, kada je prvi put unosite u organizam u vidu rastvora, unesite je u maloj količini. Tačnije, za početak napravite rastvor od pola ravne kašićice sode bikarbone i 200 mililitara vode. To popijte i ukoliko ne primijetite simptome osjetljivosti, sutra popijte jači rastvor. Ako primjetite da vam ne prija, prekinite korišćenje i počnite sa unošenjem veće količine vode, da biste je izbacili.



Neke osobe ne smiju da korisite sodu bikarbonu. To su djeca mlađa od 5 godina, osobe kod kojih je prisutna osjetljivost organizma na sodu bikarbonu, osobe sa teškim oboljenjem bubrega, osobe sa oboljenjem srca, osobe koje imaju problem sa povišenim krvnim pristiskom, i osobe kod kojih su prisutna teška oboljenja jetre. Takođe, pre konzumiranja sode bikarbone, savjet doktora treba da potraže i trudnice, dojilje, kao i osobe koje su pod stalnom terapijom lijekovima.



Terapija protiv karcinoma sodom bikarbonom prema dr. Simonćiniju



Terapija sodom bikarbonom može se sprovoditi oralno, preko aerosoli, intravenski ili preko katetera, da bi direktno djelovala na rak. Takva terapija može biti efikasna u liječenju mnogih tumora, ali neke ozbiljne vrste tumora, kao što su karcinom mozga ili kostiju na žalost ostaju netaknute terapijom.



Doktor Simonćini, italijanski onkolog, preporučuje korišćenje farmaceutske sode bikarbone kao pomoć u liječenja raka.



Kako djeluje terapija?

Soda bikarbona drastično povećava alkalnost krvi, što uništava kandidu koja prema teoriji doktora Simonićinija izaziva rak.



Postupak liječenja



Kod karcinoma želudca, crijeva, rektuma i usne duplje uzimajte jednu kašićicu sode bikarbone ujutru i jednu uveče sa čašom vode, u toku jednog mjeseca.



Napomena



Ne koristite ovu terapiju duže od 3 - 4 nedjelje. U većini slučajeva, terapija doktora Simonćinija zahtjeva pomoć ljekara.



