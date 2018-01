Rizik od bolova u donjem dijelu kičme pušenje čini većim, a to su bolovi koji bi se trebali sanirati putem operativnog zahvata, sugerira novo švedsko istraživanje.

Ilustracija / 24sata.info

Naučnici su usmjerili pažnju na česti povod bolova u donjem dijelu kičme koji je poznat kao lumbalna spinalna stenoza. Događa se kad se suzi kičmeni kanal i tako se poveća pritisak na kičmenu moždinu i živce. To stanje se često razvija samim starenjem.



Autori studije vjeruju da nikotin kompromitira protok krvi tako potičući upalne promjene i time pridonoseći takvom procesu.



Naučnici su proučavali podatke čak 331.941 građevinskog radnika koji je bio u registru zdravstvenog stanja po profesijama u Švedskoj. Radnici su tako praćeni prosječno više od 30 godina i na samom početku istraživanja su bili prosječno u 30-im godinama života. Tokom cijelog istraživanog perioda njih 1.623 je imalo operativni zahvat na kičmi upravo zbog lumbalne spinalne stenoze.



Kad se to uporedi s ljudima među njima koji nikad nisu pušili, oni teški pušači koji su najmanje 15 cigareta pušili dnevno su imali čak 46 posto više šanse za operativnim zahvatima na kičmi, pokazala je studija.



Umjereni su pušači (koji su pušili do 14 cigareta u danu) imali 31 posto veći rizik, a bivši su pušači imali 13 posto veći rizik za operativnim zahvatima.



Čini se kako je pušenje vidljiv faktor rizika za razvoj suženja kičmenog kanala u spomenutom donjem dijelu leđa koji može voditi do operativnih zahvata, smatra voditelj istraživanja dr. Arkan Sayed-Noor, inače naučnik sa Univerziteta Umea.



"Prestanak pušenja može smanjiti rizik", poručio je ovaj naučnik.



Ranija su istraživanja već pokazala kako su rezultati operacija na kičmi lošiji kod pušača.



Teški pušači vrlo često žive sjedilačkim načinom života što ih vodi do slabljenja mišića i povećanja opterećenja donjeg dijela leđa. Naučnici također ističu kako su većina ispitanika u istraživanju bili muškarci pa se rezultati za žene mogu razlikovati.



(FENA)