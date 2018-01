Mnogima se dešava da se trude da jedu zdravo, ali kilogrami se i dalje lijepe.

Ovo nam se najčešće dešava ako nemamo redovne i uravnotežene obroke. Kako bismo imali uravnoteženu ishranu nutricionisti preporučuju da pazimo u kojem periodu dana jedemo određene namirnice.



Da bismo izbjegli prejedanje i obilne obroke potrebno je da više puta u toku dana unesemo namirnice koje su organizmu u tom trenutku najpotrebnije.



Oko podne našem organizmu su potrebni ugljeni hidrati, na primjer, integralna riža. Ova namirnica je puna ugljenih hidrata, sporo izgorijeva, sadrži i proteine i vlakna koji će spriječiti pad energije koji se obično događa oko 15 sati. Savršen popodnevni obrok je rižoto ili sushi.



Oko 16 sati je idealno vrijeme za zalogaj koji garantovano sprječava prejedanje – parče hljeba ili tosta od cijelog zrna sa namazom od avokada. Ljudi se najčešće prejedaju kada dođu kući sa posla, ali hljeb od cijelog zrna sa namazom od avokada spriječiće da se to dogodi. Ovaj vrlo zdrav zalogaj zadovoljiće potrebu za ugljenim hidratima, zasititi vas i smanjiti apetit. Kada dođete kući nećete imati potrebu za pretjeranim konzumiranjem hrane. Kruh od cijelog zrna snabdjet će vas energijom za nekoliko sati, a zdrave masnoće iz avokada držaće vas sitima do večere.



Ovakav način ishrane nam omogućava da jedemo sve, ali ipak određene namirnice bi trebalo da izbjegavamo u određeno doba dana.



Ukoliko vas muče kiselina ili probavne smetnje, izbjegavajte za večeru bilo šta previše kiselo. To uključuje jela sa paradajzom, alkohol, kari i druge jake začine, jela začinjena sa puno sirćeta… Ukoliko konzumiramo takve namirnice i ubrzo nakon jela legnemo, hrana se može vratiti u jednjak što može izazvati osjećaj nelagode, a čak i povećati rizik od raka jednjaka.



Iako mnogi ne preporučuju, postoji grupa nutricionista koja smatra da je za večeru dobro pojesti i voće, jer sadrži vlakna, antioksidanse i tijelo snabdjeva energijom koja sporije izgorijeva zbog čega će se šećer u krvi ravnomernije otpuštati kada krenete na spavanje.

(24sata.info / Ljepotaizdravlje)