Trudnoća je nevjerovatna avantura koju često prate i ne tako ugodne jutarnje mučnine. Dr. Marjorie Greenfield, akušerka i ginekologinja te autorica knjige "The Working Woman's Pregnancy Book", ističe da se skoro 70 posto žena susreće sa ovim problemom, a da svaka druga trudnica na početku trudnoće povraća.

Ilustracija / 24sata.info

Jutarnja mučnina može početi već sa šest sedmica i najčešće traje do osme ili devete sedmice trudnoće. Ovo su neki od savjeta kako je možete ublažiti, a tekst je objavljen u magazinu Parents.



Ostanite u krevetu



Nekada je i sama pomisao da morate ustati i otići na posao uzrok mučnine. Kada vidite da niste u stanju prevazići taj problem, ostanite u krevetu tog dana. Vaše tijelo radi prekovremeno kada nosite bebu, tako da zaslužujete povremeno odmoriti od posla.



Dr. Greenfield savjetuje i da godišnji odmor planirate tokom sedme ili osme sedmice trudnoće kako biste se lakše izborili s ovim poteškoćama.



Mirišite nešto svježe



Trudnicama generalno smetaju neugodni mirisi, ali i neki parfemi, a pošto je jutarnja mučnina često povezana sa mirisima, uvijek kad ste u prilici otvorite prozor, prošetajte vani ili mirišite nešto svježe poput ekstrakta limuna ili svježeg čaja.



Govorite o onome što vam smeta



Drugi neće uvijek znati u čemu je stvar, tako da trebate slobodno razgovarati o onome što vam smeta - bilo da je to suprugov sapun ili poljubac nakon večere, a prije pranja zuba.



Pratite izvore mučnine



Možda shvatite da vaša mučnina potiče od nekih navika tokom dana, naprimjer mirisa koji dolaze iz komšijske kuhinje, kokica koje vaš kolega voli peći popodne u mikrovalnoj i slično. Jednom kada identifikujete ove izvore, lakše ćete ih zaobilaziti kad god je to moguće.



Pijte dovoljno tečnosti



Osam čaša vode dnevno nekad vam bude pravilo jer što ste više hidrirani, šanse za mučninom su manje. Mnogima se doduše gadi i sama pomisao na vodu, ali postoje načini da "zavarate" svoje tijelo pa naprimjer određenom hranom pobudite žeđ ili dodavanjem malo leda piće učinite poželjnijim.



Pronađite hranu koja vam odgovara



Čak i ako je hrana posljednje što biste poželjeli, ona vam je prijeko potrebna. Procijenite šta vam najbolje odgovara i držite se toga u periodu najvećih mučnina. Začinjena ili masna hrana generalno uznemirava stomak, a smiruju ga grickalice poput krekera, suhih žitarica ili pereca.



Jedite malo pomalo



Potrudite se da kada vam je stomak prazan ne trpate u njega previše hrane već jedite pomalo i češće. Neka vam je pri ruci poneki kreker, perce, suho voće ili lješnjaci pa prije nego što ustanete iz kreveta njima pokušajte preduhitriti mučninu.



Budite kreativni sa đumbirom



Đumbir je nadaleko poznat po svom umirujućem efektu na želudac, a studije pokazuju da umiruje mučninu. Dodajite ga pomalo u vrelu vodu ili čaj ili grickajte kekse, puding ili hljeb kojem je dodan.



Prilagodite svoj kompjuter



Svjetlo kompjuterskog monitora i bljeskanje sa njega može prouzrokovati mučnine. Stoga podesite ekran tako da smanjite naprezanje očiju, kao i veličinu fonta, stavite adekvatnu pozadinu koja vas opušta i pauzirajte od gledanja u monitor, a to je najjednostavije učiniti zatvaranjem očiju.



Skrenite sebi pažnju sa mučnine



Mučninu nije lako ignorisati, ali pokušajte naći nešto što će vam odvratiti pažnju, barem nakratko. Čitajte knjigu, slažite puzzle ili šetajte. Neke majke kažu da im vježbanje umanjuje mučnine, ali se naravno prije toga posavjetujte sa svojim ljekarom i u svakom slučaju osluškujte svoje tijelo.



Nosite sa sobom potrebne stvari



Nije važno koliko se često desi, povraćanje u javnosti nije nešto na šta smo navikli. Kako biste i takve situacije učinili podnošljivim, ne izlazite iz kuće bez par sitnica u torbi kao što su čista majica, pasta i četkica za zube ili vodica za usta, a koriste su i bombonice sa okusom mentola. Uz sve to ubacite i poneki perec, kreker ili grisini.



Razmislite o lijekovima



Ako ne uspijevate izaći na kraj s mučninama i to utječe na kompletan vaš život, posavjetujte se sa ljekarom o uzimanju lijekova koji umanjuju ove simptome. Neki od njih su blaži, a neki jači, ali nijedan ne šteti bebi. Ipak, prije uzimanja bilo kojeg lijeka, provjerite šta savjetuje vaš ljekar, prenosi Klix.ba.



Budite otvoreni i za najčudnije strategije



Ponekad i najčudnije navike imaju efekta u borbi protiv mučnina, tako da se ne trebate bojati slušanja svog tijela i praćenja tih taktika koje "pale". Nekim ženama se naprimjer gadi okus zubne paste za odrasle, ali im je ugodno kada zube peru dječijom. Druge pak kažu da im mineralna voda ili gazirana pića pomažu.



(24sata.info)