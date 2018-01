Alkohol oštećuje ćelije zadužene za proizvodnju nove krvi, rezultati su najnovije studije koja može da objasni vezu između konzumiranja alkohola i bolesti raka.

Ilustracija / 24sata.info

Eksperti već dugo upozoravaju da konzumiranje alkohola doprinosi pojavi sedam vrsta raka – usta, grla, grkljana, jednjaka, grudi, jetre i debelog crijeva.



U novom istraživanju, naučnici su davali miševima razblaženi alkohol poznat kao etanol.



Oni su zatim analizom hromozoma i DNK utvrdili genetska oštećenja uzrokovana acetaldehidom, hemijskom supstancom koja se proizvodi kada tijelo obrađuje alkohol, navodi AFP.



"Oni su utvrdili da acetaldehid može razbiti i oštetiti DNK unutar matičnih ćelija krvi što dovodi do poremećaja hromozoma i trajne izmjene strukture DNK unutar tih ćelija", saopštio je britanski Centar za istraživanje bolesti raka, koji je pomogao u finansiranju istraživanja.



Oštećenje DNK može da vodi umiranju ćelija, ali i da izazove prirodnu reakciju organizma za obnovu. Međutim, ako DNK nije "popravljen" kako treba, onda nastaje rak. Kada dođe do oštećenja matičnih ćelija, to vodi pojavi raka, kažu istraživači.



"Dok se neka oštećenja ćelija dešavaju slučajno, naše istraživanje ukazuje da konzumiranje alkohola može da poveća rizik od tog oštećenja", rekao je jedan od autora Ketan Patel iz Laboratorije molekularne biologije u Cambridgeu.





(SRNA)