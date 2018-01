Sve je više neoborivih dokaza da je hrana danas oružje protiv čovječanstva. To je vrlo podmukao i tihi rat, vrlo dobro kamufliran, a posljedice su strašne.

Nezavisna američka laboratorija "Natural njuza" koji je analizirao više od 1.000 vrsta različite hrane, od superhrane do brze hrane preko vitamina, žitarica i svega što se danas nudi pod oznakom "hrana" došla je do šokantnih rezultata.



Majk Adams, glavni naučnik i osnivač ove laboratorija, objavio je zapanjujući zaključak.



"Hrana je danas osmišljena tako da ubija! Na temelju onoga što sam vidio atomskom spektroskopijom i analizom svih materija koje ljudi konzumiraju na dnevnoj bazi moram reći da je stanje zaista alarmantno", govori Adams i dodaje da je "dokazao kako je hrana danas namjerno osmišljena, ne da bi čovjek pomoću nje preživio već upravo suprotno, da se što prije usmrti".



Adams je rekao javnosti kako su istraživanja njegove laboratorije koja traju već dugi niz godina pokazala zastrašujuće činjenice, da hrana danas izaziva smrt, psihičke bolesti poput demencije, stresa, depresije, preko neplodnosti do oštećenja pojedinih organa, ali i ono što je najvažnije, izaziva gubitak sposobnosti čovjeka da razmišlja racionalno, izaziva smetenost, nedostatak koncentracije, zaboravljanje itd..



Tu su i kožne bolesti, tumori, moždani udari i sve druge napasti koje se kriju iza riječi "hrana".



"Ima mnogo više nego što su analize pokazale, od kontaminacije hrane teškim metalima koje ljudi svakodnevno konzumiraju, a koje same po sebi vode u grob. Ovdje se radi o potpuno namjernoj formulaciji toksičnih otrova u proizvodima koji se masovno koriste u cijelom svijetu", dodaje Adams.



Rezultat toga je, tvrdi Adams, ono što vidimo: "masovno ludilo i retardacija, porast kriminaliteta, kolaps masovne radne snage, kolaps demokratija koje ne mogu zaživjeti zbog kognitivne retardacije masa koje imaju pravo glasa, porast zatvorske populacije, ali i potpuni kolaps sposobnosti sveopšte javnosti koja ne može da shvati ni osnovne informacije koje im se serviraju u mejnstrim medijima".



Dugoročne posljedice ovog raširenog trovanja hranom su, kako upozorava Adams: "potpuna propast moderne ljudske civilizacije i to iz više razloga; ekonomske neodrživosti, ekološkog uništenja, masovne depopulacije (genocida) stanovništva, ali i političkog nasilja koje je sve češće".



Ovu tezu potvrdila je i nova studija sprovedena na Školi medicinskih nauka na australijskom Univerzitetu u Nju saut vejlsu, a koja je otkrila da je većina hrane danas kojom se ljudi hrane i koja se prodaje u masovnim količinama otrovna.



Otkrili su da osim navike koju izaziva, ubija i mijenja moždane stanice i da je smrtonosnija od rata, gladi i genocida zajedno, što je naprosto zastrašujuće.



Svijest o hrani je u zapadnom svijetu drastično smanjena, a konzumacija pesticida, vještačkih boja, konzervansa, teških metala i ostalih nevjerovatno toksičnih supstanci unutar onoga što se naziva "hrana" drastično raste.



Ljudi su sve više zavisni o prerađenoj i zatrovanoj hrani koja ih suptilno ubija. Na primjer, jedna od najpopularnijih žitarica svijeta, pšenica, koja se nalazi u gotovo svoj hrani je "savršeni hronični otrov", prema riječima dr. Vilijama Dejvisa, kardiologa koji je objavio knjigu o otrovu kojeg svakodnevno konzumiramo.



"Nevjerovatno da takav otrov stvoren u laboratoriji može biti ponuđen ljudima za hranu i u hrani", rekao je Dejvis.







