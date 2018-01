Svi imamo 24 sata u jednom danu, samo ih neki znaju iskoristiti na najbolji mogući način. Stručnjaci otkrivaju kako da učinite svoj dan produktivnijim i da se osjećate bolje.

Odranije je poznato da su oni koji ustanu ranije produktivniji i efikasniji, a stručnjaci Seana Forbes i Bejamin Bulach savjetuju da se s vremena na vrijeme isključite s interneta, slušate muziku, šetate i vježbate.



1. Diskonektujte se ponekad



Studije su pokazale da osoba u prosjeku provede 8,5 sati na elektroničkim uređajima dnevno, od čega je 3-4 sata na mobitelu. Smanjite korištenje uređaja i iskoristite to vrijeme za trčanje, pisanje, čitanje, učenje, kuhanje ili popijte kafu s prijateljima. Pratite svaki dan koliko vremena provodite na uređajima i ograničite se. Smanjite broj sadržaja koje gledate na TV-u, ne provjeravajte email kada ste van ureda i izbrišite aplikacije igrica s mobitela.



2. Napravite pauzu i prošetajte



Nakon nekoliko sati provedenih ispred kompjuterskog ekrana mozak sporije reaguje. Napravite pauzu i prošetajte.



"Šetnja zaista rješava sve, a veza između nogu i vašeg mozga je jača nego što mislite. Kada šetate, srce kuca brže i samim time cirkuliše više krvi i kisika u vaše mišiće i organe, posebno u mozak", kazali su Forbes i Bulach.



3. Slušajte muziku



Mnoge studije pokazale su da muzika unapređuje performans u svim sportovima. Stimulira mozak zbog čega se osjećamo bolje i pomaže nam u sinhronizovanju pokreta. Muzika nas čini bržima i čini produktivnijim. Posebno se savjetuje da je slušate kada radite dosadne kućne poslove poput peglanja, čišćenja ili kupovine namirnica.



4. Radite na jednom zadatku dok ga ne završite



Raditi na 10 različitih stvari istovremeno je besmisleno jer ih nećete uspjeti završiti ili uraditi kvalitetno. Zbog toga ćete se osjećati loše. Napravite listu zadataka i rješavajte jedan po jedan, ali ne prelazite na sljedeći dok ne završite prethodni.



5. Ustanite ranije



Najuspješniji i najsretniji ljudi na svijetu su jutarnji tipovi. Ako želite postići više od svog dana ustanite ranije. To vam daje vremena da planirate svoj dan i pripremite se. Forbes i Bulach se bude tri sata prije početka radnog vremena.



"Kada ustanete kasnije ostatak dana ste nespremni i pokušavati stići sve obaveze", kažu stručnjaci.



Ovo vrijeme možete iskoristiti za tjelovježbu što će vam dati snagu za sve zadatke koje morate obaviti tokom dana. Bitno je steći rutinu i postaje sve lakše.



"Počnite sad i postat ćete jutarnji tip do sljedećeg mjeseca", kazali su Forbes i Bulach.



6. Tuširajte se hladnom vodom



Ukoliko trenirate ujutro, a ne morate na posao, istuširajte se toplom vodom, ali ako idete na posao onda to učinite hladnom vodom. Hladan tuš povećava produktivnost, popravlja raspoloženje i čini da budete organizovaniji i fokusiraniji. Iako nije najugodnija metoda, sigurno će vas razbuditi.



7. Naučite da kažete "ne"



Izbjegavajte prihvatanje velikog broja zadataka. Reći "ne" nije znak slabosti već metoda kojom postavljate prioritete.



8. Vježbajte



Učinite vježbanje svojom jutarnjom rutinom. Vježbanje razbuđuje mozak i čini da se osjećate ambicioznijim i spremnijim za nove izazove. Raspoloženje će vam biti bolje jer se vježbom proizvodi hemikalija serotonin koji ujedno reguliše i apetit i spavanje. Vježbanjem tijelo proizvodi endorfine koji reduciraju stres i potiču pozitivne osjećaje.



9. Koristite nedjeljnu večer mudro



Vrijeme je da lijenu nedjelju promijenite u produktivnu.



"Umjesto da gledate na nedjelju kao na kraj sedmice, počnite je gledati kao početak nove", kažu treneri.



Oko pet sati poslijepodne napravite plan za sljedeću sedmicu i razmislite šta želite postići te koje su prepreke s kojima se morate suočiti.



10. Ne pravite izgovore



Da biste bili uspješni izgovori su zabranjeni. Ovo je najvažnija stvar da kažete sebi. Nikada nije prekasno, prehladno, premračno ili prerano.



"Vrijeme nije nešto što neko ima više ili manje, već je nešto što imamo mogućnost da napravimo. Kada kažete da nemate vremena, onda to postane istinito. Ove godine prekinite tražiti dodatno vrijeme i napravite ga", poručili su Forbes i Bulach.

