Danas u svijetu jedan od šest parova ima problem sa postizanjem trudnoće. Problem je u 20 procenata slučajeva loš kvalitet spermatozoida, a to se često povezuje sa manjkom cinka i vitamina.

Iz tog razloga bi bilo dobro da u prehranu uvrstite namirnice koje ih sadrže.



Sjemenke bundeve



Sjemenke bundeve su dobar izvor bakra, omega-3 masnih kiselina, cinka i vitamina K, a kao važna komponenta one posjeduju protuupalna svojstva koja štite od raka, artritisa i osteoporoze. Omega-3 masne kiseline pojačavaju protok krvi do polnih organa.



Šipak



Sok od šipka poboljšava erektivnu funkciju i podiže kvalitetu sperme. Rezultati istraživanja su pokazali kako su muškarci i žene koji svakodnevno ispijaju čašu soka od nara imaju povećan nivo hormona testosterona, koji povećava seksualnu želju. U rezultatima istraživanja naučnika Univerziteta iz Edinburga (učestvovalo 58 volontera u dobi između 21 i 64 godine) stoji kako ljubitelji crvenog napitka imaju od 16 do 30 procenata veći nivo testosterona od osoba koje nikada nisu konzumirale sok od nara.



Kamenice (evropske ostrige)



Cink se preporučuje u liječenju muške neplodnosti jer je bitan za proizvodnju i pokretljivost spermatozoida. Od davnina školjke kamenice, koje su izuzetno bogate cinkom, slove kao afrodizijak za bolju potenciju.



Bijeli luk



Bijeli luk djeluje kao prirodni afrodizijak i povećava proizvodnju spermatozoida. On sadrži spoj zvan alicin koji pojačava izdržljivost sperme i poboljšava cirkulaciju krvi. Mineral selen koji je prisutan u bijelom luku pridonosi pokretljivosti sperme.



Zeleni čaj



Studije pokazuju da antioksidansi u zelenom čaju imaju dobar potencijal za podsticanje plodnosti iz razloga što neutrališu slobodne radikale koji mogu oštetiti spermatozoide.



Sudeći prema istraživanju iz 2012. godine, objavljenom u naučnom magazinu Molecular Nutrition and Food Research, male doze spoja zvanog epigalokatehin galat (EGCG) sadržanom u zelenom čaju mogu poboljšati kvalitet sperme, uključujući pokretljivost što rezultira poboljšanjem potencijala za oplodnju. Ipak, prevelike doze EGCG-a mogu imati suprotan učinak.

