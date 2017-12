U zimskom periodu svi smo skloni prehladama, kašlju, bolovima u grlu, ali i malaksalosti. Dobro zapažajte simptome, a u nastavku pročitajte koje nikako ne smijete da ignorišete.

Foto: Arhiv

1. Ničim izazvan gubitak kilograma



Gubitak kilograma izazvan promjenjenom dijetom je jedno, ali ako se to desi bez ikakvih promjena u dnevnom režimu ishrane treba da se zabrinete. Kada je vrijeme da se javite ljekaru? Ako ste za manje od šest mjeseci izgubili 5 odsto od ukupne tjelesne mase, na primjer ako imate 79 kilograma i smršali ste četiri, a uz to se brzo zamarate i imate još neke siptome vrijeme je da za to zna i vaš ljekar.



2. Neobične grudvice na tijelu



Ako primjetite neobičnu grudvicu bilo gdje na svom tijelu, odmah se javite ljekaru. Iako alarmantno stanje uglavnom važi sa grudi, ne zanemarujte grudvice na drugim dijelovima tijela. Dok je većina njih uglavnom benigna (lipomi, fibromi ili ciste) sve se mora provjeriti i dijagnostikovati. Mekana ispupčenja kao što je hernija, takođe zahtijevaju procjenu jer neki tipovi mogu biti bolni i izgubiti snadbijevanje krvlju što zahtjeva liječenje.



3. Bol u grudima



Bol u grudima može biti uzrok mnogih stanja, od kojih su neka dosta ozbiljna (infarkt, ugrušak u plućima), a neka nisu (spazam mišića između rebara, zapaljenje porebrice). Dok angina i srčani udar mogu izazvati različite simptome kod ljudi različitih godina, bol u grudima je svakako razlog da se obratite ljekaru. On nekada može biti tup, nekada ćete imati osjećaj kao da peče, a nerijetko i jako oštar. Ukoliko traje duže od 15 minuta, a pritom vam se oduzima i ruka, imate vrtoglavice i povraćanje, obavezno se javite ljekaru.



4. Promjene u radu crijeva



Mnogi ljudi se stide da pričaju o tome, ali razgovor bi mogao da vam spasi život. Rak crijeva je jedan od najvećih ubica u medicini i sve više pogađa mlađu populaciju, stoga ne ignorišite sljedeće simptome: ukoliko u toalet idete češće ili rjeđe nego obično, ako vaša stolica mijenja svoju dosljednost ili razvijate konstipaciju, ako je usporeno varenje ili pak, imate dijareju, primjetite krv u stolici. Ukoliko to potraje duže od nedjelju dana obavezno se javite ljekaru.



5. Neočekivani gubitak krvi iz nekog dijela vašeg tijela



Zastrašujući simptom koji nikako ne smijete ignorisati je ako:



-Iskašljete krv (moguć znak ugruška u plućima ili raka)

-Primjetite tamne fleke boje kafe u povraćki (znak krvarenja u stomaku)

-Povraćka ima neprijatan miris poput stolice (znak krvarenja u crijevima)

-Krvarite između dvije menstruacije ili nakon seksualnog odnosa (moguć znak krvarenja grlića materice ili krvarenja zbog polipa, ali rak treba isključiti posjetom ljekaru)

Krvarenje nakon početka menopauze (moguć znak raka materice)





6. Otežano gutanje



Problemi sa gutanjem su obično povezani sa bolešću grla, ali ako imate sve veće poteškoće u gutanju-sa ili bez bolova-obavijestite svog doktora. Moguće je da postoji problem sa mehanizmom za gutanje, grlom, jednjakom ili želucem. Teškoće pri gutanju mogu biti rezultat mnogih različitih stanja. To može biti uzrok i neuroloških problema, a bilo kakav oblik raka trebalo bi isključiti posjetom svom ljekaru.



7. Uporni kašalj i gubitak daha



U ovo doba godine imate osjećaj kao da kašalj i prehlada ne prestaju tokom cijele zime. Kašalj uglavnom prestaje u roku od tri nedjelje i ne zahtijeva nikakav tretman. Međutim, ako patite od upornog kašlja treba da se javite ljekaru kako bi se otkrio uzrok. Kašalj izaziva iritacija disajnih puteva, a gubitak daha ukazuje da vaša pluća ne funkcionišu onoliko koliko bi mogla-najvjerovatnije zbog astrme, HOBP ili srčane insuficijencije. Uporan kašalj može biti uzrok cigareta, hroničnog bronhitisa, astme ili alergije. U svakom slučaju posjeta ljekaru je poželjna.



8. Bol koji se stalno vraća



Bol se i kod zdravih ljudi javlja s vremena na vrijeme, ali primjećujete da se bol u određenom dijelu tijela iznova i iznova vraća ili postaje sve češći, na primjer glavobolje, bol u stomaku, svrab, javite se ljekaru.



9. Fleke na koži koje mijenjaju izgled, rane koje ne zarastaju



Provjeravajte svoju kožu, fleke koje su se odjednom pojavile trebalo bi provjeriti kod dermatologa. Takođe, ukoliko primjetite ranice na koži koje ne zarastaju više od nedjelju do dvije, obratite se dermatologu, ali i ljekaru opšte prakse kako biste provjerili krvnu sliku.



10. Promuklost i suho grlo duže od tri nedjelje



Bol u grlu je prilično čest za ovo doba godine, a uzrok su brojne virusne infekcije. Ipak, ako ovo traje duže morate provjeriti da nemate neku bakterijsku infekciju koja treba da se liječi antibioticima. Takođe, potreban vam je i test krvi kako bi se provjerili određeni imuni poremećaji, na primjer abnormalna proizvodnja bijelih krvnih zrnaca), otečenost limfnih žlijezda i slično.





