Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je da medicinska marihuana nema štetnih posljedica na zdravlje.

Ilustracija / 24sata.info

Nakon godina nagađanja o mogućim nuspojavama, WHO je objavio da aktivni kanabinoid CBD u medicinskoj marihuani ne utiče štetno na zdravlje, već je pogodan za liječenje epilepsije i u palijativnoj njezi.



CBD nije ni opasan, niti izaziva ovisnost, naveo je WHO u novom izvještaju u srijedu u kojem stoji:



"Povećan je interes američkih saveznih država za upotrebu kanabisa u medicinske svrhe, uključujući palijativnu njegu. Kao odgovor na to povećanje interesa WHO je u posljednjih nekoliko godina skupio snažnije dokaze o medicinskoj upotrebi i nuspojavama kanabisa i njegovih sastojaka."



"Novi dokazi prikupljeni ispitivanjima na životinjama i ljudima pokazuju da upotreba kanabisa ima terapeutski učinak na epileptične napadaje i povezana stanja."



Potencijal za liječenje mnogih bolesti, uključujući depresiju i ovisnost



Raul Elizalde, otac iz Meksika koji se borio za legalizaciju medicinske marihuane kako bi pomogao kćeri koja doživljava stotine napada svaki dan, oduševljen je ovim vijestima:



"Presretan sam što se vodeći svjetski zdravstveni stručnjaci slažu da CBD ima terapijski učinak na različita medicinska stanja", izjavio je Elizalde za Mail Online.



Kompanija Leafly, koja je postala najveći svjetski izvor informacija o medicinskoj marihuani, objasnila je da CBD za razliku od THC-a nije psihoaktivni sastojak te ima potencijal za primjenu u liječenju mnogih stanja i bolesti.



"Postoje dokazi da bi CBD mogao imati neuroprotektivna, protivupalna i analgetička svojstva te potencijalnu terapeutsku vrijednost u liječenju poremećaja kao što su depresija, tjeskoba i ovisnost", navodi Leafly.







(24sata.info)