Broj gojazne djece i adolescenata se udesetostručio od 1975. godine, mada u svijetu i dalje ima više neuhranjene djece, pokazuje studija objavljena danas, koja poziva na borbu protiv te dvije pojave izazvane lošom ishranom.

Foto: Pixabay

Ukoliko se nastave trendovi primijećeni posljednjih godina, do 2022. godine broj gojazne djece prevazićiće broj neuhranjene djece, predviđaju autori studije objavljene u britanskom medicinskom časopisu „Lanset” (Lancet).



U 2016. godini 124 miliona mladih od pet do 19 godina bilo je gojazno, a 1975. godine samo 11 miliona, navodi se u studiji koju su zajedno sproveli Impirijal koledž u Londonu i Svjetska zdravstvena organizacija.



Gojaznosti ima u svim regionima svijeta. Najteže stanje na ostrvima Polinezije, u Tihom okeanu, gdje je i više od 30 odsto mladih gojazno, a po više od 20 odsto djece je gojazno u SAD, Egiptu i u Saudijskoj Arabiji.



Stopa gojaznosti je od prije nekoliko godina izgleda dostigla vrhunac u bogatim zemljama, ali nastavlja da raste u zemljama sa slabim ili srednjim prihodima.



„Iako se stope gojaznosti izgleda stabilizuju u većini evropskih zemalja sa visokim prihodima, one se alarmantno ubrzavaju u mnogim drugim dijelovima svijeta”, rekao je profesor Madžid Ezati, sa Impirijal koledža u Londonu.



Broj neuhranjene djece polako opada od 2000. godine, osim u južnoj i jugoistočnoj Aziji i u centralnoj, istočnoj i zapadnoj Africi.



Prošle godine su registrovana 192 miliona umjereno ili teško pothranjene djece, navode autori koji su analizirali podatke o 31,5 miliona mladih u 200 zemalja. Dvije trećine mladih nedovoljne težine živi u jugoistočnoj Aziji, mahom u Indiji.



Ezati je rekao da podaci ukazuju da bi ubrzo moglo da se dogodi da broj djece s prekomjernom težinom pređe broj onih čija je težina nedovoljna, prenose agencije.



On posebno upozorava na rizik od prelaska na lošu ishranu, uz povećanje hrane s jakim energetskim sastavom, ali siromašnom po hranljivim materijama.



Vrlo je malo programa i politike koji pokušavaju da siromašnim porodicama omoguće pristup zdravoj hrani, kao što su integralne žitarice i svježe voće i povrće, rekao je on u saopštenju uz studiju.



Istraživači Svjetske federacije gojaznosti upozoravaju da će globalni troškovi liječenja lošeg zdravlja izazvanog pretjeranom težinom, preći 930 miliona funti godišnje od 2025. Gojaznost pojačava rizik od dijabetesa, kardiovaskularnih i drugih hroničnih bolesti.



(24sata.info)