Majčica priroda mislila je zaista na sve nam je tako podarila i "čarobnicu" borovicu, bobice plave boje kada su zrele, plod istoimenog vazdazelenog grma ili stabla, koji su jedan od najjačih prirodnih lijekova. Njihovo djelovanje jače je čak i od antibiotika, a mnoge zdravstvene tegobe rješive su kurom s borovicom.

Ilustracija / 24sata.info

Borovica prvenstveno djeluje na urinarni, respiratorni, probavni i živčani sustav. Na mjesta do kojih ne mogu prodrijeti ni antibiotici prodire borovica. Na primjer u urinarnim putovima u kojima postoje razna upalna žarišta uzrokovana bakterijom E. coli borovica kao urinarni antiseptik predstavlja pravi lijek, a rezultati su brzi i sigurni.



Baktericidno djelovanje borovice dolazi do izražaja kod svih oboljenja u kojima su uzročnici bakterije, kao nefritis, cistitis, pielitis, itd. U crijevnoj flori uništava bakterije truljenja, a razvija bakterije vrenja što dovodi do detoksikacije crijeva, ali i čitavog organizma. To pridonosi njegovu jačanju i osvježenju, a raste i sposobnost reakcije organizma na bolesti.



Liječenje borovicom ne provodi se kod upale bubrega jer može izazvati krvarenje i pojavu bjelančevina u mokraći. Samonikla borovica nije široko rasprostranjena.



S obzirom na usku rasprostranjenost i činjenicu da dozrijeva svake tri godine, kako kaže Suzana Orešić, blogerica i majstorica u pripravljanju jela od najzdravijih plodova prirode, borovica ima i prilično visoku novčanu vrijednost, prenosi Zadovoljna.hr.



Borovica se s vremenom osuši i u domaćinstvu može trajati i do tri godine, ističe Suzana.



Za sva prethodno navedena oboljenja, naročito za pročišćavanje krvi, kod povećanih vrijednosti mokraćne kiseline i masnoće u krvi, preporuča se kura s borovicama od mjesec dana. A znate li što je čak 100 puta snažnije od antibiotika?



KURA OD BOROVICE:



1. dan žvačite jedan plod borovice,



2. dan dva ploda borovice,



3. dan tri ploda borovice,



4. dan četiri ploda borovice,



5. dan pet plodova borovice... (i tako 15 dana)



15. dan 15 plodova borovice.



16. dan uzmete 1 manje, to jest 14 plodova borovice,



17. dan 13 plodova borovice,



16. dan 12 plodova i tako sve dok ne dođete do jednoga ploda.





- bobice dobro sažvačite, gutajte slinu, a koštice ispljunite. Što bolje i dulje žvačete, to će borovica biti učinkovitija.

- zdravi preventivno mogu uzimati do osam bobica, za jačanje imuniteta i za što bolje zdravlje općenito



I iglice borovice možete iskoristiti: zapalite ih u prostoriji u kojoj boravi bolesnik za njegov brži oporavak, a mogu koristiti i za dezinfekciju prostorije.



(24sata.info)