Sedmica dojenja, koja se širom svijeta obilježava od 1. do 7. augusta, početkom oktobra obilježava se i u Sarajevu s ciljem promovisanja važnosti pružanja podrške mladim majkama, važnosti dojenja i njegove prednosti za zdravlje majke, javlja Anadolu Agency (AA).

Doktorica Aida Filipović-Hadžiomeragić iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH izjavila je da je riječ o kampanji kojom se još jednom pokušava podići svijest majki, roditelja, zdravstvenih radnika o važnosti i potrebi dojenja.



"I da se stimuliše prakticiranje dojenja jer, nažalost, imamo porazne podatke iz populacionih istraživanja, urađenih ne samo na federalnom nego i na državnom nivou, koji govore da se isključivo dojenje, koje je jedini pravilan način ishrane djeteta u prvih šest mjeseci, prakticira u 15 posto slučajeva majki, a cilj je da to bude 100 posto", istakla je Filipović-Hadžiomeragić.



Sedmica dojenja je, prema njenim riječima, posvećena zajedničkim naporima da se osnaži dojenje jer je ono povezano, ne samo sa zdravljem i dobrobiti svakog djeteta i majke nego i sa opštim napretkom društva.



Sabaha Dračić, doktorica u Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, pojasnila je da ovogodišnja sedmica dojenja kao i prošlogodišnja vezana je za postizanje globalnih ciljeva održivog razvoja koji su usvojeni na Samitu o održivom razvoju UN-a 25. septembra 2015. godine.



Tada je, prema njenim riječima, definisano 17 ciljeva, a smatra se da je dojenje jedna od ključnih komponenti održivog razvoja.



"Prije svega, za smanjenje siromaštva, gladi, smanjenje jaza između bogatih i siromašnih kao i za bolju produktivnost i veći privredni rast i razvoj. Kroz sve ove ciljeve provlači se dojenje", pojasnila je Dračić.



Preporuka je da se beba doji isključivo prvih šest mjeseci, a nastavlja se sa dojenjem do dvije godine, pa čak i preko tog perioda, uz odgovarajuću nadohranu.



"Ovakav način ishrane predstavlja optimalan način ishrane za rast i razvoj djeteta. Veoma je pogodan za njegov još nerazvijen digestivni trakt i sigurno ga štiti od mnogih oboljenja. Istraživanja su pokazala da dojenje odnosno majčino mlijeko štiti čak u 50 posto slučajeva od oboljenja respiratornog sistema, u jednoj trećini slučajeva štiti od dijareja, od oboljenja uha, preventivno djeluje za rak dojke i jajnika, o čemu se jako malo govori", istakla je Dračić.



Porazne su brojke koje govore da veoma mali broj majki isključivo doji.



"Žene na području BiH doje, ali ne onako kako se preporučuje. Procenat žena koje isključivo doje u prvih šest mjeseci je mali, a to ne znači da inače ne doje. Ili počnu ranije sa prehranom ili doje samo do tri mjeseca", naglasila je Dračić.



Dodala je da su razlozi zbog kojih ne doje mnogobrojni, a jedan od njih je agresivan marketing kompanija dječije hrane.



"Kod žena koje dobiju prvu bebu, postoji strah, jer ne vidi koliko beba pojede, pa misli da je njena beba gladna. Inače, 95 posto majki može dojiti, pet posto iz nekih drugih razloga to ne mogu da rade", poručila je Dračić, istakavši da mlade majke uglavnom nisu upoznate sa tehnikom dojenja i to je najčešći uzrok da majka odustane od dojenja.



Svjetska sedmica dojenja je jedna od kampanja koju redovno provodi veliki broj zemalja, a cilj joj je da podrži i ohrabri dojenje i doprinese zdravlju dojenčadi i male djece.



Dojenje je jedan od najefikasnijih i finansijski najefektivnijih načina da se sačuvaju i unaprijede dječiji životi i na pružanju zdravstvene dobrobiti za dojenčad i majke.



