S obiljem dragocjenih ljekovitih sastojaka, bundeva (Cucurbita pepo) je nezaobilazna namirnica na trpezi. Specifičnog ukusa i mirisa, ova jednogodišnja zeljasta biljka stigla je iz Južne Amerike, gdje je vijekovima bila glavna namirnica u ishrani indijanskih starosjedilaca.

Ilustracija / 24sata.info

Danas se jede u čitavom svijetu, od nje mogu da se pripremaju i slana i slatka jela, može da se jede sirova, dinstana, pečena, pržena, a na organizam izuzetno blagotvorno utiče i svježe cijeđeni sok.



Sastav i zdrave karakteristike



Boja bundeve ukazuje da je ova namirnica bogat izvor beta karotena.



Beta karoten je snažan antioksidans koji štiti organizam od uticaja slobodnih radikala, jača imunitet i sprečava razvoj malignih tumora.



Uz njega tu su i vitamini C, E, K, B1, B2, B3, B6, folna kiselina i mineralni sastojci kalij, fosfor, kalcijum i željezo. A ljekovita svojstva bundeve već su odavno poznata u narodnoj medicini.



Ona je idealna namirnica za osobe koje pate od bolesti želuca i crijeva, a pomaže kod zatvora i upale debelog crijeva.



Ona je diuretik i zbog toga se preporučuje osobama s artritisom i gihtom.



Štiti zdravlje očiju, jer je bogata karotenoidima.



Zasitna je i siromašna kalorijama, te je zbog toga idealna namirnica za mršavljenje.



Pomaže u smanjenju holesterola u krvi, a oblog od svježe naribane bundeve primjenjuje se za ublažavanje bolova od proširenih vena.



Kašičica njenog soka dnevno će vas zaštititi od bolesti mokraćnog mjehura, bubrega i prostate.



Kao maska za lice bundeva je prikladna za problematičnu kožu. Ona ne samo da njeguje i hrani kožu, nego je i štiti od raka pokazuju najnovija istraživanja.



Bundevine sjemenke



Bundeva se uzgaja ne samo zbog jestivog ploda, nego i zbog sjemenki. Njene sjemenke bogate su kvalitetnim proteinima i mastima. Obiluju i aminokiselinama, triptofanom, glutamatom, vitaminima E i B, bakrom, manganom, kalijem, željezom, cinkom i selenom. Imaju visok udio kalorija, čak 559 na 100 grama. Zato ih je preporučljivo kupiti neočišćene, tako da se zabavljate s čišćenjem i pritom ne pojedete previše.



Zbog prehrambenih vlakana preporučuju se u prehrani svih ljudi, bez obzira na pol i dob, da bi se održavala i osigurala pravilna peristaltika crijeva i provodila djelotvorna detoksikacija organizma.



Djeluju umirujuće, antistresno, antioksidativno, a uz to snižavaju holesterol i poboljšavaju pamćenje.



Možete ih jesti sirove, koristiti u pripremi namaza ili dodavati u hljeb, variva, kolačiće i složence.



Sjemenke dokazano pomažu kod povećane prostate i olakšavaju mokrenje.



U Bugarskoj, Rumuniji, Turskoj i Ukrajini stope bolesti prostate su niske, jer tamo su bundevine sjemenke dio svakodnevne prehrane.



Bundevino ulje



Još jedan proizvod dobijen od kraljice jeseni privlači pažnju medicinara i gurmana bundevino ulje koje sadrži veliki postotak beta karotena, vitamina E i kalija. Iako se u 100 grama ulja nalazi 900 kalorija, treba imati na umu kako ima fantastičan ukus salate te je dovoljna tek jedna kašičica.



Vrste bundeve



Ibica



Ibica je vrsta bundeve čiji su plodovi blago rebrasti i teški dva do tri kilograma. Meso je suho i kvalitetno te je najčešće žutonarančaste boje. Ibica se uglavnom uzgaja zbog sjemenki. Ona je vrlo slatkog ukusa i osim u slatkim, može se koristiti i u slanim jelima.



Butternut



Ova vrsta bundeve je izduženog i kruškolikog oblika i može narasti do dva kilograma. Njena unutrašnjost je tamnonarandžaste boje i mesnata, te slatka i kremasta, što je čini jako popularnom za pripremu raznih poslastica. Možete je bez problema skladištiti jer u sezoni ima dug vijek trajanja do dvije godine.



Prinčeva kruna



Kora ove bundeve zanimljivog naziva je siva i tanka, ali je njeno meso debelo i sočno. Ono je tamnonarandžaste boje i slatkog ukusa te dobre konzistencije. U njoj se nalaze velike količine pektina, za kojeg se smatra da ima ljekovita svojstva.



Kaboča



Kaboča potiče iz grada Kambodže i po njemu je dobila ime. Njeno meso je suvo ali ukusno, a kora je tanka i zelena, no jestiva. Mirisom i bojom kore podsjeća na lubenicu, a popularna je u kulinarstvu jer ne postoji način na koji se ona ne može pripremiti.



Turban tikva



Ova tikva je u isto vrijeme dekorativna i jestiva. Kora je šarena, a meso žuto i narandžasto te vrlo aromatično pa je odlična za pečenje. Najčešće se koristi za pripremu kremastih jela.



Hokaido



Hokaido bundeva dolazi u narandžastoj ili crvenoj boji. Može se dugo čuvati i odličan je izvor vitamina u zimskom periodu. Najbolje mjesto za skladištenje je suv podrum ili tavan, te se u optimalnim uslovima čuva i do šest mjeseci.



(NN)