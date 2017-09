Novo istraživanje je pokazalo da su ljudi koji pate od depresije u većoj opasnosti od obolijevanja od raka ili kardiovaskularnih bolesti.

Ilustracija / 24sata.info

Ovaj mentalni poremećaj nije uvijek lako uočiti i može se lako ignorisati.



Nova studija pokazala je da depresija može da bude fatalna iz nekoliko razloga. Istraživanje koje je sproveo Univerzitet Grenada pokazalo je da depresija ne utiče samo na mozak, već i na cijelo tijelo.



Rezultati koji su nastali na osnovu analiziranja 29 sprovedenih studija pokazala su da depresija potpuno mijenja funkcije detoksikacije tijela. To bi moglo da dovede do ozbiljnih bolesti, pa čak i do prijevremene smrti.



U istraživanju je učestvovala 3.961 osoba, a stručnjaci su konzistentno pronalazili povezanost depresije sa nivoom oksidativnog stresa.



Oksidativni stres predstavlja neravnotežu u tijelu koja sprečava oslobađanje toksičnih supstanci.



Problem nastaje kada se poremeti fina ravnoteža i kada otkažu prirodni mehanizmi odbrane pa nivo slobodnih radikala počne da prevazilazi kapacitet organizma da ih neutrališe, što mijenja oksidativni status i tijelo ulazi u zonu povećanog oksidativnog stresa, ili stanje visokog rizika za nastajanje najrazličitijih poremećaja i bolesti.



Antioksidante - supstance poput enzima mokraćne kiseline, cinka i dismutaze smanjene su u stanju depresije, dok oksidativni stres u tom slučaju raste.



Istraživači na osnovu rezultata studije sada smatraju da depresija i problemi koji sa njom dolaze mogu da se tretiraju na tradicionalan način.



Kroz regularne terapije ili odgovarajuće lijekove tijelo može da se bori protiv oksidativnog stresa.



Nakon odgovarajućeg liječenja mnoge osobe su u potpunosti povratile svoje zdravlje.





(24sata.info)