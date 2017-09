Bez obzira na to koji motiv vas pokreče da postanete vegetarijanac, stručnjaci upozoravaju da to nije nimalo lako, pogotovo ako ste cijeli život jeli meso, navikli se na meso i još se pri tom uvjerili da bez mesa ne možete.

Period navikavanja na drugu vrstu ishrane zavisi i od razloga zbog kojeg želite postati vegetarijanac.



Pravi razlog



U zavisnosti od toga smatrate li da ne treba ubijati i konzumirati životinje, da će vas vegetarijanska prehrana učiniti vitalnijim, dati vam dodatnu energiju, pomoći u mršavljenju ili vam se prohtjelo da napravite neku promjenu u životu, razlikuje se vrijeme navikavanja na novi režim ishrane.



Postoje dva načina postajanja vegetarijancem nagli i postepeni. Nagli bi bio da donesete odluku od danas ne jedem meso. Postepeni ide uz odluku od danas idem prema tome da jednog dana ne jedem meso.



Kada nešto poželite onda biste uvijek radije odmah to i dobili. Zato možda zvuči primamljivo odjednom postati vegetarijanac. Ipak, morate voditi računa o tome da bi to bio šok za vaše tijelo, koje se cijeli život hrani na jedan način, a vi ste ga sada ubacili u drugi.



Takođe, potrebno je steći određena znanja o vege prehrani prije nego što se upustite u tu avanturu.



Novi okusi



Osobe koje ne razmišljaju aktivno o prehrani ponekad smatraju da je vege prehrana jednaka onome što ostane na tanjiru kada se s njega makne meso. Takvi nisu u pravu. Vegetarijanci obično jedu raznolikiju hranu. To nije neophodno neka egzotična hrana. Uzmimo na primjer ječmenu kašu. To je svedostupno jelo puno vlakana, proteina i nekih drugih nutrijenta.



E, pa, kao vegetarijanac vi ćete naučiti jesti takva jela. Kao vegetarijanac otkrićete mnoge nove okuse, recimo namaz od avokada.



Nakon što ste se informisali možete početi s doručkom, koji vam je vjerovatno i dosad bio uglavnom bez mesa. Ako još niste, onda sada naučite da nije poenta vegetarijanstva samo ne jesti meso, nego i jesti zdravu, raznovrsnu hranu, s kojom ćete se osjećati dobro cijeli dan.



Reakcija tijela



Meso je jako zasitno, za razliku od laganih vege obroka. Vaše tijelo će dugoročno biti zahvalno ako ga hranite laganom hranom, ali u početku će se buniti. Bićete često gladni. I opet ćete trebati naučiti nešto novo. A to je popis vege namirnica koje vas drže zasitnim. To su prvo gljive, drugo soja, a tu su i mahunarke. Uopšte, vege prehrana bez mahunarki, najviše leće, je nezamisliva. Naučićete i da čaj od đumbira daje sitost organizmu.



Upornost



Da biste osjetili sve dobrobiti vege ishrane potrebno je dosta vremena i potrebno je da naučite hraniti tijelo svim potrebnim namirnicama.



Bitno je da ne odustanete na prvi znak slabosti, na prvi miris ćevapa koji dođe do vas dok gladni šetate gradom.



Ako steknete naviku jedenja bezmesne hrane ta unutrašnja strast za mesom će vremenom splasnuti.

