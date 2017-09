Savremene metode kontracepcije u Bosni i Hercegovini koristi 12 posto žena, istaknuto je na radionici za strateško planiranje o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (SRZ) u Sarajevu u povodu Svjetskog dana kontracepcije.

Predstavnica Populacionog fonda Ujedinjenih nacija (UNFPA) u BiH Doina Bologa je istakla da je strateški pristup seksualnom i reproduktivnom zdravlju, uključujući planiranje porodice, od velikog značaja za današnje i buduće generacije.



- Čvrsto vjerujem da se rad na novim i revidiranim strategijama u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u BiH dešava u pravom trenutku da bi podržao zemlju na njenom evropskom putu i u realizaciji ciljeva iz Programa održivog razvoja do 2030. - navela je Bologa.



Viši stručni savjetnik Istočnoevropskog instituta za reproduktivno zdravlje Mihai Horga je naveo da svi parovi i pojedinci imaju pravo da donose odluke o sopstvenom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, što uključuje i odluke o tome da li će i kada imati djecu i po kom rasporedu rađanja.



- Uspješne strategije su one koje kreiraju i na čije se provođenje obavezuju stručni zdravstveni radnici koji rade direktno s ljudima - rekao je Horga.



Radionicu je organizovao UNFPA u saradnji s Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom zdravstva Federacije BiH i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.



Ovom radionicom osigurana je uključenost donosilaca odluka, specijalista javnog zdravlja i stručnih zdravstvenih radnika u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u participativni proces izrade i/ili revizije postojećih entitetskih dokumenata o SRZ, koji treba da budu usklađeni s Programom održivog razvoja do 2030. i Akcionim planom za seksualno i reproduktivno zdravlje.



Učesnici su saglasni da je ključni prioritet entitetskih dokumenata o SRZ obezbjeđivanje univerzalnog pristupa seksualnim i reproduktivnim zdravstvenim uslugama za sve kategorije stanovništva, uključujući planiranje porodice, kao i integrisanje reproduktivnog zdravlja u cjelokupne nacionalne zdravstvene strategije i programe.



Svi učesnici su pokazali spremnost da izvedu proces strateškog planiranja u oba entiteta i naglasili da će podizanje svijesti o kontracepciji dovesti do smanjenja neplaniranih trudnoća, nesigurnih pobačaja i širenja spolno prenosivih bolesti, saopćeno je iz UNFPA.



