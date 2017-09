Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, oko 17 miliona ljudi svake godine umre od kardiovaskularnih bolesti.

Predviđanja su da će do 2020. godine bolesti srca i krvnih sudova postati vodeći uzrok umiranja u svim zemljama, naročito nerazvijenim.



Često za kardiovaskularne bolesti kažu i „moderne bolesti“ jer su, između ostalog i posljedica savremenog i previše ubrzanog života, u kom su stres, nervoza, preopterećenost poslom, nepravilna ishrana, prekomjerno konzumiranje alkohola i kafe, postali jednostavno način života.





Kako ne postati dio statistike?



Tako što ćete izbaciti cigarete, ograničiti unos soli i šećera, uključiti 30 minuta fizičke aktivnosti u svoju dnevnu rutinu, jesti voće i povrće nekoliko puta u toku dana, te redovno provjeravati svoje zdravstveno stanje.



Istraživanja pokazuju da je, u posljednih 15 godina, došlo do značajnog napretka u liječenju, kardiovaskularnih oboljenja, te da se promjenom načina života i terapijom lijekovima može pomoći u usporavanju toka bolesti i poboljšanju kvaliteta života. Tako se, osobama sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, u prevenciji srčanog udara, preporučuje uzimanje lijekova koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu, za koju je dokazano da u malim dozama sprečava formiranje tromba u krvnim sudovima.



Usvajanjem zdravijeg načina života aktivno učestvujemo u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja. Smanjenjem faktora rizika, moguće je spriječiti većinu kardiovaskularnih bolesti, dok promjenom loših životnih navika smanjujemo rizik od neželjenih kardiovaskularnih događaja.



Sve su to razlozi da se pridržavate pet zdravih savjeta za zdravo srce:



• Prestanite da pušite



• Vježbajte 30 min dnevno



• Hranite se zdravo



• Smanjite prekomjernu tjelesnu težinu i redovno provjeravajte krvni pritisak, nivo masti i šećera u krvi.



Autor teksta je dr Suzana R. Savić

