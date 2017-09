Povodom Svjetskog dana ljekarnika kojega obilježava oko tri miljuna ljekarnika u svijetu, Hrvatsko farmaceutsko društvo (HFD) održava Forum izvrsnosti na kojem će se izložiti dobre ljekarničke prakse te redefenirati uloga ljekarnika u procesu liječenja pacijenta.

Ilustracija / 24sata.info

Ljekarnici su u svojim ljekarnama proveli mnoga istraživanja, a jedno od njih odnosi se na udio smrti od kardiovaskularnih bolesti koji u populaciji od 30 do 69 godina na svjetskoj razini iznosi čak 80 posto, tj. 15 milijuna radno sposobnih osoba umre zbog oboljenja iz kardiovaskularnog spektra.



Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) za 2015. godinu kao vodeći uzrok smrtnosti u Hrvatskoj navodi bolesti kardiovaskularnog sustava, s udjelom od 47,4 posto.



U tri ljekarne u Zagrebu već tri godine provodi se kardiološko savjetovalište u okviru kojega se utvrđuju vrijednosti tlaka, glukoze, kolesterola i triglicerida kako bi se utvrdio relativni rizik da bi ispitanik u narednih deset godina mogao oboljeti od kardiovaskularne bolesti sa smrtnim ishodom. Ukoliko je taj rizik visok, savjetuje se pacijentima koje faktore rizika bi trebali elimirati.



Čak 76,95 posto pacijenata ima povišen rizik za smrtni ishod od kardiovaskularnih bolesti u narednih 10 godina, od toga 87,44 posto pacijenata ima visok ili izrazito visok rizik, a 12,56 posto umjereni rizik.



Darko Takač, predsjednik Hrvatskog faramaceutskog društva, istaknuo je kako su ljekanici u multidisciplinarnom odnosu između svih sudionika u pružanju zdravstvene skrbi.



"Ljekarništvo u Hrvatskoj vuče tragove od početak ljekarništva u Europi. Ove godine se obilježava 700. godišnjica Ljekarne Male braće u Dubrovniku. To je jedinstvena ljekarna u svijetu jer 700 godina nije promijenila lokaciju, a nalazi se u istoimenom samostanu", istaknuo je magistar Takač.



Sanja Antolović Gavrić, magistra farmacije koja radi u ljekarni u zagrebačkoj Ilici, u prošloj godini dobila je nagradu od Halmeda kao zdravstveni djelatnik sa najviše prijavljenih sumnji na nuspojave.



Antolović Gavrić je istaknula kako je danas uloga ljekarnika sve više okrenuta prema pacijentu kako bi mu se pružio savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, medicinskog pomagala ili proizvoda za samoliječenje te kako bi spriječili moguću interakciju između lijekova.



Antolović Gavrić je prijavila 56 nuspojava, no većina njih, kaže, nije bila ozbiljnog karaktera, bilo je riječi o mučnini, osipu, dijareji, pospanosti itd.



Riječ je o drugom ovogodišnjem Forumu izvrsnosti koji se održava u hotelu Dubrovnik i koji nosi naziv "Od istraživanja lijeka do njegove primjene u ljekarnama".





(AA)