Studija sprovedena na uzorku od 8.900 odraslih osoba u Australiji otkrila je da svaki dodatni sat maratonskog gledanja filmova, serija ili televizijskog programa, za 12 procenata povećava rizik od smrti uzrokovane upalnim procesima.

Ilustracija / 24sata.info

Studija, objavljena u časopisu "Medicine & Science in Sports and Exercise", počela je da se sprovodi još 1999. godine, mjerenjem navika gledanja televizije učesnika istraživanja.



Nakon 12 godina, njih 909 je umrlo, od čega su uzrok smrti njih 130 bile upale, pod kojima se podrazumjeva širok spektar oboljenja poput Alchajmerove bolesti, astme, dijabetesa i bubrežnih bolesti.



Oni koji ispred TV ekrana provode dva do četiri sata dnevno, imali su 54 odsto viši rizik od smrti uzrokovane upalnim procesima.



"Najviše vremena u gledanju televizije provodili su stariji ljudi, uglavnom nižeg stepena obrazovanja, koji imaju niže prihode i vrlo vjerovatno su bivši pušači, često imaju dijabetes i hipertenziju i lošije opšte zdravstveno stanje. Oni koji gledaju televiziju satima uglavnom su se i loše hranili", izjavila je doktorka Megan Grejs, jedan od autora istraživanja.



Naučnici su otkrili i da povezanost višesatnog gledanja televizije i kardiovaskularnih bolesti postoji nezavisno od toga pušenja ili visokog krvnog pritiska.



(24sata.info)