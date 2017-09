Opšte je poznato koliko pušenje šteti organizmu, ali većini zavisnika od dhvanskog dima čini se da gotovo nemoguće da se odreknu cigareta.

Foto: Screenshot

YouTuber Chris Notap sproveo je eksperiment koristeći pamučnu vatu kako bi pokazao koliko jedna paklica cigareta šteti plućima.



Zatvorena staklena posuda ispunjena vatom predstavlja pluća, dok cijevi koje dim odvode do posude predstavljaju disajne puteve. Sa svakom cigaretom vata sve više poprima braonkastu boju, a samim tim tamne i cjevčice, kao i posuda.



"Odlučio sam da uradim ovaj mali test sa lopticama vate kako bih utvrdio koliko zaista jedna paklica može da naškodi ustima, grlu i plućima, da ne pominjem koliko svaki dio vašeg tijela pokušava da vam skrene pažnju da treba da ostavite cigarete i da prestanete da polako ubijate sebe“, napisao je Notap.



"Posljedice koje pušenje ostavlja po vaš organizam nisu tajna, a ako to do sada niste znali, evo još jednog razloga da se odreknete duhana“.



"Nikada nije kasno da prestanete da pušite. Jednom kada vidite šta jedna paklica čini vašim plućima, pojačaće vašu volju da joj kažete 'ne'. Zapamtit, ako sačekate još jedan dan možda bude prekasno“, dodao je on.





(24sata.info)