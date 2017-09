Hladno prešana ulja nastala od sjemenki neophodna su u svakodnevnoj prehrani i preduvjet su dobrom zdravlju zbog visokog udjela aktivnih tvari ljekovita su sredstva i kod težih oboljenja

Uz nedostatak vremena i previše rafinirane hrane čovjek danas ne unosi u organizam dovoljne količine nužnih tvari od kojih su najvažnije esencijalne masne kiseline.



Kako se onda zaštiti i ojačati organizam kako bi nas štitio od mnogobrojnih oboljenja? To ćete najlakše postići konzumacijom hladno prešanih ulja.



Omega-3 i omega-6 masne kiseline



Nedostatak višestruko nezasićenih masnih kiselina (Omega-3 i omega-6) može uzrokovati oboljenja poput dijabetesa tipa 2, artritisa bolesti krvožilnoga sustava, jetre i karcinoma.



Ulje konoplje i ulje uljane repice



Iako nisu jedina ulja koja svojim svojstvima štite zdravlje organizma, ulje konoplje i uljane repice su danas vrlo popularna.



Ulje konoplje je jedno je od rijetkih ulja koja imaju omjer omega-6/omega-3 masnih kiselina u skladu s preporukom EFSA-e (znanstveno utemeljena organizacija za zaštitu i informiranje potrošača ), a koja iznosi 3 – 5 : 1. Ono sadrži oko 80 % višestruko nezasićenih masnih kiselina. Brojne kliničke studije pokazale su da hrana od sjemenki industrijske konoplje ima pozitivno djelovanje na imunološki sustav i opće zdravstveno stanje organizma.



Primjereno je u svakodnevnom korištenju kao ulje koje dodajemo gotovim toplim ili hladnim obrocima, a može se izravno nanositi na kožu lica ili tijela. Provedeno je puno istraživanja o djelovanju konpljinog ulja na zdravlje koje se sve češće spominje kao pripravak koji pomaže protiv boli, upala, anksioznih stanja, a svojim svojstvima sprječava nastanak raka i Alzheimerove bolesti.



Ulje uljane repice je visokokvalitetno prirodno rafinirano ulje bogato je nezasićenim masnim kiselinama koje mu daju izuzetnu vrijednost u suvremenoj ishrani. Značajan je izvor jednostruko nezasićene oleinske kiseline.



Repica se smatra poželjnim izvorom masti jer nezasićene masti doprinose održavanju normalne razine kolesterola u krvi. Upotrebi ulja od uljane repice pripisuje se velika važnost, jer pomaže dostizanju dobre krvne slike masnoća u krvi, koja je poželjna kod ljudi bez posebnih rizičnih faktora kao i kod ljudi koji zbog urođenih problema s metabolizmom masti ili zbog drugih okolnosti moraju slijediti dijetalni način prehrane. Zbog izvrsne stabilnosti na visokim temperaturama, repičino ulje je pogodno za pečenje, prženje čak i u fritezi, kuhanje, a može se dodavati i u hladna jela poput salata, prenosi Ordinacija.hr.



Ulje crnog kima



Ulje crnog kima sadrži oko 58% višestruko nezasićenih masnih kiselina, te preko sto biološko aktivnih komponenti. U mnogim zemljama koristi se kao začinskom ulje, a znanstveno je dokazano kako djeluje na tegobe poput autoimunih bolesti, reumatoidnog artritisa i psorijaze, astme, alergije, kroničnog umora, povišenog kolesterola i dijabetesa, hemeroida, visokog krvnog tlaka, bakterijske, gljivične i parazitske infekcije, glavobolja, zubobolja, bolova u želucu i crijevima, nesanice,kožnih oboljenja, jačanje imuniteta i još mnogih drugih...



Ulje oraha



Okus mu je bogat i ugodan, pa ga dobro uvrstiti u svakodnevnu uporabu u kuhinji. Ulje oraha djeluje protuupalno, a sadrži vitamine i minerale koji kombiniranim djelovanjem smanjuju rizik od pojave kardiovaskularnih bolesti. Bogato je esencijalnom linolnom i linolenskom kiselinom, te se koristi za zaštitu krvnih žila od ateroskleroze i povišene razine kolesterola u krvi. U kozmetici se koristi za njegu suhe, zrele i istanjene kože kao i u pakunzima za kosu. Korisno je i u tretmanima kožnih ekcema i peruti na vlasištu.



Ulje sjemenki grožđa



Obiluje vitaminima i mineralima, antioksidantima, a po udjelu nezasićenih masnih kiselina na samom je vrhu hladno prešanog ulja. Odlično je kao kozmetičko ulje, ali i zaštitnik cjelokupnog zdravlja. Na ovom ulju možete pržiti, peći, kuhati bez straha da će visoke temperature promijeniti njegova svojstva.



Ulje lješnjaka



Zahvaljujući aminokiselinama , fitosterolima, vitaminima A, B1, B2, E i C, te magneziju, željezu, bakru i selenu, lješnjak je pomoć pri podizanju imuniteta. Po sastavu masnih kiselina slično je ekstra djevičanskom maslinovom ulju (visok udio omega- 9 i omega-6). Iako se koristi u kuhinji, ali najčešće se nalazi u kozmetičkim preparatima. Vitamin E je poznat kao eliksir mladosti, a upravo se on krije u ulju oraha.



Ulje sikavice



Ulje sikavice je ne-alergijsko ulje, koristi se u prehrani, kozmetici, kao dodatak prehrani domaćim životinjama i kućnim ljubimcima. Sadrži preko 65% polenezasićenih masnih kiselina, preko 22% oleinske kiseline. Zaštitnik je jetre pa se preporučuje osobama koje pretjeruju sa masnom hranom i alkoholom. U njemu se krije Vitamin E koji će održavati vašu kožu mladolikom.



Ulje podlanka



Ono je jedan od najboljih prirodnih izvorom zasićenih masnih kiselina, bogato je i antioksidansima i vitaminom E. Prikladno za kuhanje, a kao prirodni izvor esencijalnih masnih kiselina najbolja je podrška dobrom zdravlju. Djeluje protuupalno.



