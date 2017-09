Ljudi koji imaju degenarativne promjene na kostima i zglobovima, povrede ovih dijelova tijela koje nastanu u saobraćajnim nesrećama, tučama, pucnjavama, kao i osobe koje su se povrijedile u kući, na radu, tokom poljoprivrednih radova, branja voća ili na drugi način, svi oni traže pomoć ortopeda.

Ilustracija / 24sata.info

Pored toga, stanovništvo je sve starije, što takođe utiče na povećan broj ovih oboljenja, te statistika kaže kako svaki deseti stanovnik Srbije ima neku bolest koštano-zglobnog sistema.



Koliko su česte ove tegobe možda najbolje govore podaci Klinike za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Kliničkog centra Vojvodine, čiji ljekari svakoga dana samo u Poliklinici imaju bar po 200 zakazanih pacijenata, pored onih koji dolaze kao hitni slučajevi, piše Dnevnik.rs.



Kada je reč o deformitetima, pacijenti su uglavnom stariji, odnosno oni koji imaju više od 55 godina i tu se granica tek malo pomjera ka mlađem dobu. Ovi bolesnici imaju artroze, degenerativna oboljenja i to najviše koljena i kuka, a kod žena dolazi do osteoporoze zbog hormonskog disbalansa nakon menopauze, te su one i češći pacijenti. Dr Lalić ističe da su faktori rizika za nastanak ovih bolesti i pušenje, kao i alkoholizam, zatim uzimanje kortikosteroida, uz genetske predispozicije.



Tretman matičnim ćelijama



Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju prošle godine počela je da primjenjuje tretman matičnim ćelijama. Dr Lalić objašnjava da imaju setove kojima iz tijela pacijenta izvlače i prerađuju matične ćelije, te ih vraćaju u tijelo. Prošle godine su dobili 160 ovih setova, a sada je u toku nabavka novih. Sve se uradi u jednom danu, u jednom aktu, a ova mala hirurška intervencija se radi u lokalnoj anesteziji i traje od 20 do 25 minuta.



"Ukoliko se tegobe otkriju u početnoj fazi, odnosno ako se pacijent javi na vrijeme, postoji više metoda liječenja, od fizikalnih procedura, do upotrebe preparata, kao što je ubrizgavanje hijaluronske kiseline injekcijom direktno u oboljeli zglob, a na kraju je primjena matičnih ćelija. Prilikom ovih metoda dolazi do obnavljanja hrskavice i rezultati su izuzetno dobri, kada se metoda primjeni na vrijeme, odnosno u početnom stadijumu bolesti", navodi dr Lalić i dodaje kako ovi tretmani mogu da odlože operaciju i do deset godina, ljudi imaju manje tegoba, manje bolova, pokretljiviji su, a i psihički boljitak je prisutan.



Kada su tegobe u poodmakloj fazi, odnosno ako prethodni tretmani ne daju željeni rezultat, pacijenti se upućuju na operaciju i tada im se ugrađuju totalne proteze kukova ili koljena. To su sve pacijenti koji su stariji od 55 godina. Kada na operaciju zbog ovih promjena dolazi mlađi ljudi, onda je u pitanju aseptična nekroza butne kosti koja je genetski uslovljena, kao i urođeno iščašenje kukova koje je možda i liječeno u mlađem dobu, te modifikacije ovog oboljenja.



Godišnje pregledaju više od 30.000 ljudi



Tokom prošle godine ortopedi su u Poliklinici pregledali 32.079 pacijenata, u Klinici je bolnički liječeno 2.753 pacijenata, a njih 2.355 je operisano. Ove godine, do kraja avgusta, u Poliklinici je pregledano 20.354 pacijenta, bolnički je liječeno njih 2.087, a operisane su 1.083 osobe.



"Oporavak počinje odmah nakon operacije i već poslije jednog dana počinju aktivnosti i postoperativni oporavak uz pomoć fizioterapeuta. Kod ugradnje cementnih proteza, pacijent se prvog dana oslanja na noge", kazao je dr Lalić i dodao kako se na Klinici već 15 godina rade i rekonstruktivni zahvati na najtežim slučajevima deformiteta koštano-zglobnog sistema po Ilizarovu, što je čuvena ruska metoda.







(24sata.info)