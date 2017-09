Ako vam potreba za slatkišima raste iz dana u dan, postoji mogućnost da ste zavisni od šećera, tvrde nutricionisti.

Ilustracija / 24sata.info

Oni upozoravaju da je zavisnost od ovog "poroka" sve češća, uprkos upozorenjima da svakodnevni unos uzrokuje nesanicu, tromost, neraspoloženje, nadimanje i brojne druge zdravstvene probleme.



Osim u dezertima, šećer nas "vrijeba" iz salata, kafe, hljeba i mnogih namirnica koje smatramo bezazlenim. Većina ljudi ne zna da pretjeruje sa konzumiranjem, sve dok kod sebe ne uoči prve simptome prevelikog unosa. Nutricionisti su ih podijelili u četiri kategorija.



1. Pojava bora ili bubuljica



Јedan od prvih znakova da unosite previše šećera jeste gubljenje kolagena i elastina u koži. To dovodi do preranog starenja, pojave bora i fleka. Takođe, šećer može da poremeti rad ženskih hormona, što izaziva akne u predjelu vilice, kao i različite vrste upale kože.



Oni koji piju jednu konzervu slatkog, gazirnog pića dnevno, povećavaju šansu od upale kože za 87 odsto.



2. Oslabljeno čulo ukusa



Naše čulo ukusa se velikom brzinom navikava na velike količine šećera. Tolerancija se povećava svakim novim unosom, pa je vremenom potrebna sve veća doza da bi naša potreba za slatkim bila zadovoljena. Rezultat toga je gubitak sposobnosti da procjenimo koliko je zapravo nešto slatko, jer je čulo ukusa "otupilo".



Nutricionisti šećer porede sa zavisnošću od droge, jer nam je vremenom potrebna sve veća doza kako bismo dostigli isti nivo zadovoljstva koji smo imali ranije.



3. Zubi se često kvare



Roditelji stalno upozoravaju djecu da će im se od čokolade pokvariti zubi. Ovo je zapravo istina, jer se bakterije u ustima hrane šećerom. Time se stvaraju štetne kiseline koje uništavaju zubnu gljeđ, a ono što nakon toga slijedi jesu šupljine u zubu. Zbog toga je neophodno oprati zube nakon svakog unosa slatkiša, kako bi se očistio ostatak šećera.



4. Imate manjak energije



Kada pojedemo nešto slatko, dolazi do naglog skoka šećera u krvi, ali ubrzo nakon toga, dolazi i do njegovog naglog pada. Na taj način, šećer crpi energiju iz tijela.



Suprotno tome, glukoza, odnosno prirodan šećer koji dobijamo iz voća, ima suštinski značaj za proizvodnju energije u našem tijelu. Ona čini da šećer u krvi uvijek bude u ravnoteži.



Svakome ko pokazuje simptome prevelikog unosa šećera prijaće detoksikacija, tvrde nutricionisti. To podrazumijeva 21 dan posebnog režima ishrane, kako bi se tijelo očistilo.



Tokom ovog perioda, osim slatkiša i gaziranih pića, zabranjena je prerađena hrana, tjestenine, pirinač, pasulj, cvekla. Voće ne treba jesti prvih pet dana, dok su nakon toga zabranjeni samo limun i banana.



Šta izbjegavati?



Tokom detoksikacije treba izbjegavati alkohol, mliječne proizvode, žitarice i povrće koje sadrži skrob, kao što su kukuruz, grašak, slatki krompir i bundeva.







(24sata.info)