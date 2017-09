Odsustvo fizičke aktivnosti, loša ishrana, gojaznost i pušenje negativno utiču na krvne sudove. Ne postoje lijekovi za "otpušavanje" arterija, ali se njihovo sužavanje može usporiti.

Mnogi se žale na glavobolju, šumove u ušima, pospanost, zaboravnost, lošu koncentraciju i druge slične simptome, ne povezujući ispoljene tegobe sa mogućom lošom cirkulacijom. Pojava grčeva u ekstremitetima, umor mišića pri opterećenju, osjećaj hladnoće i trnjenja, promijenjena boja kože na rukama i nogama takođe mogu biti posljedica loše cirkulacije.



- Do ovakvih pojava dolazi zbog neishranjenosti tkiva i organa krvlju bogatom kiseonikom, koja arterijskim krvotokom pristiže iz srca i pluća. Svaki poremećaj arterijske cirkulacije dovodi do oštećenja funkcije organa i narušavanja zdravlja. Cirkulacija postaje loša zbog različitih oboljenja koja oštećuju arterije. Ateroskelroza je od svih najupečatljivija jer je hronično, sistemsko, degenerativno, inflamatorno obolenje, koje vremenom dovodi do sužavanja i zakrečenja krvnih sudova - objašnjava vaskularni hirurg docent dr Marko Dragaš iz Klinike za vaskularnu i endovaskularnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije.



Bez obzira na genetsku sklonost i opterećenost bolestima koje dovode do loše cirkulacije, svako može na određeni način ovaj neželjeni proces da uspori, pa čak i spriječi. Da biste u tome i uspjeli manje sjedite i izbjegavajte da držite noge prekrštenim ili da dugo stojite. Dišite duboko jer dubokim disanjem povećavate kapacitet pluća i unosite više kiseonika neophodnog za metabolizam ćelija. Više se krećite, trčite, po mogućstvu vozite bicikl, plivajte i ronite jer na taj način poboljšavate krvotok, naročito u nogama.







