Iako se mjesecima spekuliše o uticaju elektronskih cigareta na naše zdravlje, sada su i rezultati nove studije pokazali da e-cigarete koje sadrže nikotin izazivaju visok pritisak, ubrzavaju srčani ritam i dovode do bolesti srca.

Dok jedni navode da su e-cigarete zdravije od običnih, nova istraživanja bacaju sjenku na ovu tvrdnju. Naime, rezultati istraživanja Instituta Karolinksa u Stokholmu su pokazali da oni koji puše e-cigarete sa nikotinom imaju tri puta veće šanse da obole od krutosti arterija.



Švedski naučnici su upozorili da e-cigarete utiču na cirkulaciju, a arterijama je teže da pumpaju krv kroz tijelo, što automatski povećava rizik od bolesti srca.



“Broj elektornskih cigareta se u posljednjih nekoliko godina povećao, a svi tvrde da one nemaju nikakav uticaj na zdravlje. To je uvijek bilo diskutabilno, a sada konačno imamo dokaze o štetnosti e-cigareta sa nikotinom koje navodimo u našoj studiji“, kaže dr Magnus Lundbek.



Inače, istraživanje je obuhvatilo 15 mladih, zdravih volontera starosti oko 26 godina. Svi su pušili do deset cigareta mjesečno, obično u izlasku, a elektronske cigarete prethodno nisu ni probali.



U okviru studije koristili su e-cigarete – jedan dan one sa nikotinom 30 minuta, a drugi dan one bez nikotina.



“Momentalno smo uočili krtost arterija kod ispitanika koji su pušili e-cigarete sa nikotinom. Iako je to bilo trenutno stanje, neprestanim korišćenjem ovih cigareta svakako može postati hronično stanje koje će dovesti do drugih pogoršanja“ , navodi dr Lundbek.



